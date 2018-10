Další vítězství! Mladíci tentokrát nadělili bůra

I ve svém druhém zápase na mistrovství světa hráčů do 21 let v malém fotbale si čeští hráči zastříleli. Po čtvrteční výhře 7:1 nad Japonskem porazili v pražské hale na Jedenáctce Kolumbii 5:0 a zajistili si prvenství ve skupině B a tím i postup do čtvrtfinále, ve kterém vyzvou buď Maďarsko, nebo Tunisko. Skupinu uzavřou večerním duelem proti Švýcarsku. Zápas živě vysílá od 21 hodin ČT sport.