OZVĚNY PREMIER LEAGUE: Old Trafford v transu. Nejdřív z návratu Solskjaera, poté z procitnutí Pogby

Fanoušci na Old Trafford upadli do extáze. Nejdřív z návratu klubové legendy Ole Gunnara Solskjaera, který se ujal Rudých ďáblů poté, co dostal trenér Mourinho padáka, po devadesátiminutové partii 19. kola anglické fotbalové Premier League i z probuzení Paula Pogby. On to byl, kdo se dvěma góly postaral o výhru nad Huddersfieldem 3:1 a nalil do žil všech příznivců Manchesteru United víru, že bude zase líp. Však mu pětasedmdesát tisíc fanoušků nadšeně aplaudovalo a on se dostal rovněž do transu. Svlékl dres a ukazoval tribunám své vypracované tělo.