Nechutné! Že jsem opice, to slyším skoro pořád, přiznala hvězdička

Šestadvacetiletý útočník z Pobřeží slonoviny přišel s drsným obviněním jen pár dní po skončení sezony. Chlapík, který v roce 2013 zkoušel hledat fotbalové štěstí v Manchesteru United, ale pak se vrátil domů do Crystal Palace, tvrdí, že téměř v každém utkání čelí rasistickým nadávkám.

„Téměř v každém utkání mi říkají, že jsem opice, n..r, nebo něco takového. Je tohle normální?" zlobí se fotbalista kvůli tomu, co slyší od fanoušků. „Křičí tyhle věci a vedle nich sedí pětiletý syn. A po utkání se ten člověk promění a stane se zase normálním tatínkem?" kroutí nevěřícně hlavou.

Přijde mu to odporné. Zároveň mu podobné zážitky berou elán a nadšení. „Až si někdy říkám, jestli fotbal stále miluji, nebo už je pro mě jen zaměstnáním. Pořád vyhrává ten pocit, že chci dát gól. Celkově to ale není v pořádku a mělo by se s tím něco dělat," myslí se.

Dobrými výkony v dresu Crystal Palace ve druhé polovině sezony zaujal slavné kluby Premier League. Zdá se, že by se mohl před novou sezonou přesunout do Arsenalu, zájem je i v jiných zemích. Problémem by mohlo být odstupné. Současný zaměstnavatel svou hvězdu ocenil na osmdesát milionů liber, což nejsou žádné drobné a není moc klubů, který takový balík vysázely bez mrknutí oka.