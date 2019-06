Není hladovějších ve fotbale než je velšský mladík. Brzy to všem ukáže, těší se jeho bývalý parťák

Do nového looku, který dává dohromady manažer Manchesteru United Ole Gunnar Solskjaer, by měl přesně zapadnout. Mladý, dynamický Velšan, který během necelého roku zaujal takřka celé Ostrovy. Zvládne Daniel James přechod z provinčního Swansea do velkoklubu nebo je to jen rychlokvaška? Bývalý spoluhráč Oli McBurnie má názor jasný a věří, že se mu hned v úvodní sezoně potvrdí...

Skotský spolubydlící Jamese z působiště ve Swansea si myslí, že je jednadvacetiletý mladík přesně typ hráče, jakého norský lodivod "Rudých Ďáblů" hledal.

"Daniel mi po přestupu volal a říkal mi, že je neuvěřitelné, že minulý rok prakticky bojoval o místo na trávníku (v anglické League Championship) a teď je v Manchesteru, nechápal jak bláznivý může fotbalový svět být," smál se McBurnie v rozhovoru pro oficiální stránky United.

Fotbalista Manchesteru United Daniel James se svým otcem.

Twitter

"On si to ale zaslouží, nemůžu se už dočkat až ho uvidím na opravdu nejvyšší úrovni a až ukáže, co umí. Je jako velké dítě, v dobrém slova smyslu. Je to velký profesionál, ví přesně, čeho chce v kariéře dosáhnout a co pro to musí obětovat. Jeho vývoj v posledních šesti měsících je opravdu neskutečný a United by si nikdy nevybrali hráče, který není špičkou v tom co dělá."

Ne nadarmo zmiňuje skotský internacionál právě posledních šest měsíců. Daniel James opravdu nadchl, a to hned v několika případech. Hodně se mluvilo o jeho brance v dresu reprezentační "21" v zápase se Slovenskem, neméně impozantně se prezentoval v duelu s Brentfordem. Skvělý byl v pohárovém klání právě proti svému novému zaměstnavateli.

🗣 "I’m sure United fans will see what he’s all about. He’s electric — the sort of boy who gets fans on their feet." ⚡️ — Manchester United (@ManUtd) June 14, 2019

Není to ale málo? McBurnie si to nemyslí. "Každý ví o jeho rychlosti, je to jednoznačně nejrychlejší hráč, s kterým jsem kdy hrál. Jak ale dokázal za poslední období zlepšovat i své slabší stránky, je až neuvěřitelné. Dělal občas ze soupeřů v Premiership malé kluky," pokračuje třiadvacetiletý Skot.

McBurnie hrál v mládežnických kategoriích za Manchester pár turnajů a zná například Marcuse Rashforda nebo Andrease Perreiru. "Jsem s nimi v kontaktu, takže jsem snad mohl dát pár rad Jamesovi na cestu a ta nejdůležitější? Jdi tam, je to obrovská šance a udělej ze sebe superstar, jsem si jistý, že si tě fanoušci zamilují."

O tom, jestli se stane z Daniela Jamese globální značka "DJ" má evidentně McBurnie jasno... Fanoušci Manchesteru doufají po nepříliš povedených letech zcela jistě v totéž.