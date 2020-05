Do tréninku nikoho nutit nebudeme, tvrdí trenér Liverpoolu Klopp

Klopp po úvodním tréninku se skupinou deseti hráčů uvedl, že očekává, že všichni jeho svěřenci na trénink dorazí. Nebude je však nutit.

"Je to na nich. Říkal jsem to už před tréninkem. 'Jste tu dobrovolně. Většinou je to tak, že máte podepsanou smlouvu a pak musíte dělat, co vám řeknu. V tomhle případě ale, pokud se nebudete cítit bezpečně, tak tu být nemusíte'," řekl Klopp televizi Sky Sports před dalšími dvěma jednotkami, jež ho ještě dnes čekaly.

"Nehrozí žádná omezení, žádné tresty, nic. Je to na nich a já budu jejich rozhodnutí stoprocentně respektovat. Kluci jsou v pohodě. Nikdy bychom nikoho nevystavili nebezpečí. Ano, máme rádi fotbal, a ano, je to naše práce, ale není to důležitější než naše životy nebo životy jiných lidí," uvedl Klopp, jehož svěřencům chybí dvě výhry k tomu, aby získali první titul pro Liverpool od roku 1990.

Vedení ligy, jež byla přerušena 13. března, by chtělo sezonu rozehrát znovu v polovině června.

Někteří fotbalisté, jako například kapitán Watfordu Troy Deeney či reprezentační obránce Danny Rose z Newcastlu, považují návrat k tréninku v době trvající pandemie za riziko. První velká vlna testování mezi hráči a členy realizačních týmů přinesla šest pozitivních výsledků na covid-19.