Wenger byl po silvestrovské remíze obviněn z nevhodného chování

Fotbalová asociace osmašedesátiletého francouzského kouče obvinila za jeho počínání v šatně rozhodčích. Wenger použil podle zástupců FA vulgární výrazy a zpochybnil bezúhonnost sudích.

Wengera stejně jako Čecha rozčílila penalta, kterou sudí Mike Dean odpískal v 89. minutě za hraní rukou v pokutovém území poté, co bývalý obránce Arsenalu Kieran Gibbs při snaze o centr trefil ruku Caluma Chamberse. Čech si na hřišti vysloužil za vehementní protesty žlutou kartu.

"Bylo to obrovské zklamání. Je to o to víc frustrující, že se to v této sezóně stalo už poněkolikáté - se Stoke, Watfordem, Manchesterem City a teď s West Brom," řekl Wenger ještě před zveřejněním obvinění.