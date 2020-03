Tomica po konci v Chomutově: Zaječí úmysly jsem neměl, kluci hráli dobře

V lednu oslavil devětatřicáté narozeniny právě v dresu prvoligového Chomutova, kde zúročil zkušenosti z předchozích dvaceti extraligových sezon. Během nich získal s pražskou Slavií osm medailí včetně mistrovských titulů z let 2003 a 2008.

V týmu Pirátů ze severočeského města odehrál šestapadesát z osmapadesáti zápasů a spřádal myšlenky na play off, spojené i s touhou na případný návrat mezi elitu. Předčasným koncem sezony ze všeobecně známých důvodů ale vzaly ambice za své.

V Chomutově byl Tomica jasně nejzkušenějším a prakticky jediným z těch, kteří rok předtím hájili jeho barvy v extralize. „Zaječí úmysly jsem loni v létě po sestupu neměl. Bylo to nastavené tak, že pokud mě ale někdo bude chtít, a chomutovský klub mě například někam vymění, tak se může stát cokoli. K tomu nedošlo a pokoušel jsem se uhrát dobrý výsledek v první lize," tvrdil Tomica už v průběhu sezony.

Tomica: Kluci hráli výborně

Z pozice kapitána režíroval a dirigoval chomutovské mužstvo. „Bylo tady už z dřívějška nebo přišlo plno mladých kluků, kteří se rvali o to, aby se zviditelnili. Hráli výborně. Nevypadalo to špatně, jeden čas jsme se pohybovali i na druhém místě tabulky za Českými Budějovicemi," říká útočník.

V Chomutově zažil čtyři extraligové sezony v řadě. Během nich se vedle zkušených borců, mezi něž patří, odrazila k cestě do zámoří skupinka nadějných a cílevědomých hráčů.

„Trenéři jim dávali šanci. Za dobu, co jsem v Chomutově, se protočili v kádru Honza Rutta, David Kämpf, David Kaše, tehdy šestnáctiletý Jakub Lauko, loni další mladíček Gut a na podzim byl v týmu nový talent Vrhel, což svědčí o chomutovské hokejové líhni," podotkl Tomica.

Proces zabudovávání mladých hráčů do týmu není pro něj něčím výjimečný. „To samé jsem zažil po příchodu do pražské Slavie před těmi dvaceti lety. Ale z opačného pohledu. Byl jsem mezi mladými kluky, kteří měli možnost hrát i vedle borců, co se tehdy vraceli do extraligy z ciziny a například i z NHL," dodává bojovník, jenž nastupoval po boku Vladimíra Růžičky staršího, Josefa Beránka, Viktora Ujčíka.

A zařadil se mezi hráčské legendy pražské Slavie, protože s počtem 812 zápasů v jejím dresu figuruje na třetím místě za Pavlem Kolaříkem a Petrem Kadlecem. „Až" za ním je Jan Novák, jenž dovršil osmistovku, a oba se nedávno potkali na ledě v roli soupeřů při soubojích Slavie a Chomutova.