Jágr: Chci vrátit Kladno do extraligy a hrát hokej i v 50 letech

Ve své kariéře už si soutěžní utkání pod širým nebem vyzkoušel dvakrát v NHL za Philadelphii a New Jersey, před jedenácti lety zažil i venkovní exhibici při Utkání hvězd KHL na moskevském Rudém náměstí. V prosinci ale okusí Jaromír Jágr Winter Classic i v rodné České republice, když ve Špindlerově Mlýně přímo pod sjezdovkou ve Svatém Petru nastoupí za své Kladno v rámci Chance ligy proti Vrchlabí. Akce, na níž bude k vidění i extraligový souboj Hradce Králové se Spartou, stejně jako duel legend českého a slovenského hokeje, navíc bude na celém světě tou první hokejovou pod širým nebem v horské prostředí.

Co jste si pomyslel, když jste se poprvé doslechl o možnosti zahrát si pod širým nebem přímo na dojezdu sjezdovky?

Přišlo mi trochu bláznivý postavit zimní stadion v místě pod sjezdovkou, kde nikdy nebyl a možná už nikdy nebude. Postupem času, jak jsem získával víc a víc informací, jsem se přesvědčil, že to bude nejlepší hokejová akce, která tu kdy byla. A možná za mého života i bude.

Teď už si tedy vybudování kluziště pod sjezdovkou představit dokážete?

Abych byl upřímný, tak pořád nedokážu. To ale není důležitý, hlavně že si to dovedou představit lidi, kteří ho budou stavět. Důvěřuju jim a strašně moc se na to těším.

Vybavíte si všechny své tři zápasy pod širým nebem?

Při Utkání hvězd na Rudém náměstí v Moskvě to moc příjemné nebylo, protože byla strašná zima a ani led nebyl moc kvalitní. Naopak dva zápasy pod širým nebem v NHL jsou pro mě jedinečné zážitky. Hráli jsme na baseballových stadionech a atmosféra byla neskutečná. Během své kariéry v NHL jsem odehrál spoustu zápasů, ale skoro všechny, hlavně v základní části, jsou stejný. Když se mě ale někdo zeptá na Winter Classic, vždycky dokážu popsat všechno, co se v zápase stalo. Nejen výsledek a kdo dával góly.

Nastoupit v horském prostředí bude hodně specifické, že?

Každé Winter Classic se dělá pro diváky, aby měli jedinečný zážitek. Akce ve Špindlu podle mě osloví všechny. Už jen vystavit na týden kluziště pod sjezdovkou je jedinečné. Stejně jako celý hokejový program, do toho hudební koncerty. Bylo pro mě důležitý nesehrát jen jeden zápas, kterým oslovíš jen hokejové fanoušky a fanatiky zúčastněných dvou klubů. Chci, aby si lidi přišli na své, viděli zápas hokejových legend a zašli si i na koncerty. I proto si myslím, že za všechny tyto akce je cena lístků dobrá.

V pátek 11. prosince byste měl v poledne nastoupit za své Kladno proti Vrchlabí a už o čtyři hodiny později i za výběr českých legend proti těm slovenským. Nemáte obavu, jestli to zvládnete?

Všechno záleží, v jakém tempu se zápasy budou hrát. Nejdřív by mě čekal zápas za Kladno a myslím, že pár střídání bych pak dal i za Česko. Nevidím v tom velký problém, v mládí jsem za jeden den odehrál třeba tři zápasy. Důležité bude se nezranit.

A o den později byste si mohl střihnout i zápas proti Hradci Králové za Spartu, která by vás ráda získala na střídavé starty v extralize, ne?

Nedokážu odpovědět. Spíš se budu soustředit na pátek a zápas za Kladno. Ke Spartě ani nemám co říct. Všechno záleží na tom, jak se budu cítit, kdy začnu hrát. Věřím, že nastoupím co nejdříve, a pokud se budu cítit dobře, pak pravděpodobně dojde k určitým jednáním, co dál. Teď je ale zbytečné cokoliv podnikat, protože existuje spousta faktorů, které můžou situaci ovlivnit - nejen mé zdraví a kondice, ale třeba i koronavirus a s tím spojený počet diváků na stadionech.

Kdyby se ale nevyskytly žádné okolní problémy?

Nebudu zastírat, že když bude všechno stoprocentní, šance na mé působení v extralize v příští sezoně tu určitě je. Všechno ale musí do sebe zapadat a dávat smysl pro všechny strany.

Nemáte strach, že kvůli koronaviru nakonec může z celé akce ve Špindlu sejít?

Koronavirus může pohřbít celý hokej, nejen jednu akci. Věřím, že hokejový svaz, BPA nebo extraliga mají plán, jak řešit, kdyby koronavirem onemocněli hokejisté. Opravdu to není jednoduchý, ale pevně věřím, že druhá vlna nepřijde a dopadne to dobře.

Před necelým měsícem jste tvrdil, že stále nejste rozhodnutý, jestli budete v hráčské kariéře pokračovat. Znamená akce ve Špindlerově Mlýně, že už máte jasno?

Jsou dvě možnosti: buď budu pokračovat v hokeji, nebo můžu zápas ve Špindlu brát jako ten, kterým se s hokejem rozloučím.

I tato varianta je reálná?

Jsem člověk, který se spíš drží při zemi a nedělá si velké plány. Nikdy totiž nevíš, jestli tě zítra neraní mrtvice a už tady nebudeš. Nechci nic zakřiknout, ale mým cílem je pokračovat v hokeji. Věřím, že až začnu trénovat, postupně se do toho budu dostávat a v prosinci bych na tom měl být nejlíp. Věřím, že zůstanu zdravý a příští sezonu odehraju celou.

Takže i Winter Classic v Krkonoších sehrál roli ve vašem rozhodnutí s hokejem nekončit?

Těch faktorů je spousta - motivace hrát, udržovat se v určité kondici. Pořád mám hokej hrát, i když už je pro mě v mých letech náročnější. Já ale ke svému životu potřebuji motivaci. A Špindl, návrat do extraligy i hrát hokej v 50 letech jsou pro mě body, cíle a motivace, které mě dokopou k tomu, abych se dokázal připravit. Člověk by si měl dávat motivační cíle. Jakmile je nemáš, jsi ztracený v kruhu. A to já nechci.

Říkáte, že jednou z motivací je i hrát v 50 letech. To by znamenalo, že nadcházející sezona nebude vaší poslední?

Vždycky si dávám ty nejvyšší cíle. I ty, které v hokeji třeba nikdo nedokázal. Samozřejmě Gordie Howe hrál v NHL ještě v jednapadesáti... A k té mé padesátce - věřím tomu, že lidské tělo nemá limity. Pokud ti bůh přeje a zůstaneš zdravý...

Rád byste dres Rytířů oblékl hned v září v prvním kole Chance ligy?

Nedokážu to teď říct. Všechno bude záležet na tom, jak rychle se dostanu do formy. Moc času na přípravu jsem neměl a začínám dá se říct od nuly.

Jaromír Jágr a Ľubomír Višňovský v dresech pro akci Winter Classic.

Vlastimil Vacek, Právo

Jak jste se od březnového konce sezony udržoval ve formě?

Hlavně jsem se snažil moc nepřibrat, což byl v posledních letech můj problém. Jakž takž se mi to povedlo a teď bude záležet, jak rychle se dostanu do formy. Ze svých zkušeností vím, že nic se nemá přehánět. Jakmile bych jel nadoraz, je velká šance zranění. Těžko bych vydržel tréninky, které jsem podstupoval v době angažmá v NHL. Teď už se spíš připravuji na kariéru po hokeji a snažím se dělat si věci, které jsou pro mě prioritní.

To znamená?

Sestavit mužstvo finančně a snažit se pomoc s budováním kádru. Až pak se soustředím na své výkony na ledě. Dřív jsem byl stoprocentní hráč a trochu majitel a manažer, teď se to naopak otočilo. Až když jsem si jistý, že jde po manažerské stránce všechno správným směrem, myslím na svou přípravu. Míchat fyzickou a psychickou zátěž je to nejtěžší, věřím ale, že v říjnu nebo listopadu bych měl být v pohodě.

Řekněte na rovinu; je jediným cílem sezony postoupit s Kladnem zpátky do extraligy?

Samozřejmě a uděláme pro to maximum! Bylo by od nás, nechci říkat až srabský, si takový cíl nedat. Šance postoupit do extraligy je jedinečná, i když to bude náročné. Tím, že nebude baráž a vítěz Chance ligy postoupí přímo, už teď víme, že nebudujeme mančaft, který musí porazit někoho z extraligy.

I proto došlo v létě ke značné obměně kádru a spousta klíčových hráčů odešla?

Budujeme tým, kterých má být nejlepší v Chance lize. A to je ohromný rozdíl oproti minulé sezoně. Teď jsme sice ztratili spoustu kvalitních hráčů, řadu dobrých jsme na druhou stranu podepsali. Čekám ještě na pár cizinců do obrany, jinak si ale myslím, že v bráně a útoku jsme hodně silní.