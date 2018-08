V brněnské kabině cítím vítěznou mentalitu, zjistil po přestupu do Komety útočník Köhler

Kometa pro vás byla jednoznačnou volbou?

Ano. Když o mě v Brně projevili zájem, neváhal jsem ani chvilku. Vždyť Kometa rozhodně patří mezi trojici top klubů u nás. V uplynulých dvou sezónách byla dokonce úplně nejlepší. Výsledky i kvalita kádru hovoří zcela jasně. Každý hokejista chce vítězit, proto jsem tady.

Prozradíte první poznatky z nového angažmá?

Mám jenom ty nejlepší dojmy. Veškeré reference, které jsem dostal, se zatím stoprocentně naplňují. V kabině jsem zapadl bez problémů, cítím v ní vítěznou mentalitu.

Našel jste v brněnské šatně známé tváře?

Jasně. S Petrem Holíkem jsme se něco společně nahráli v minulosti ve Zlíně. A s Michalem Gulašim jsem kdysi v rodné Ostravě prošel skoro všemi mládežnickými družstvy a setkali jsme se pak i v prvním celku Vítkovic. Znal jsem pochopitelně i další kluky.

Už jste hovořil s majitelem a koučem Komety Zábranským, jaká by měla být vaše role v týmu?

Pochopitelně. Především po mně vyžaduje, abych byl důrazný před soupeřovou bránou. Mým úkolem bude dostat se soupeři pod kůži a být mu co nejvíc nepříjemný. Chce po mně to, o co jsem se snažil doteď. Umím se podřídit týmu i v defenzívě, když je třeba, klidně se vrhnu do protihráčovy střely.

Oslavy mistrovského titulu jste už zažil v roce 2014 ve Zlíně, když jste ve finále přehráli právě Kometu. Toužíte hodně znovu pozvednout pohár nad hlavu?

Kvůli tomu hokej hraju. A je to ten nejpodstatnější důvod, proč jsem v tak špičkovém mužstvu. Vždyť čtyři roky jsou už docela dlouhá doba. (úsměv). Moc rád bych si tu euforii zopakoval.

V Brně nyní došlo k mnohem větší obměně kádru než před rokem po zisku prvního titulu. Neobáváte se, že bude Kometa bez Nečase, Čiliaka, Krejčíka či Hynka Zohorny o něco slabší?

Doufám, že ne. Myslím, že loni, kdy mužstvo zůstalo téměř pohromadě, to byla spíš výjimka. Pokud odejdou čtyři nebo pět hráčů a místo nich přijdou jiní, tak jde podle mého názoru o přirozenou obměnu. A není ani divu, že po dvou extraligových prvenstvích byl o některé kluky značný zájem v zahraničí.

Zápasy Brna se Zlínem byly vždycky mimořádně vyhecované, totéž platilo i třeba pro loňskou semifinálovou sérii Komety s Hradcem. Teď poženou vyhlášení brněnští fanoušci dopředu také vás...

To je samozřejmě velká paráda, že je budu mít v zádech. Říkám na rovinu, že prostředí v brněnské hale bylo pro hostující mužstva z mého pohledu vždycky hodně nepříjemné.

Bydlíte ve Zlíně. Chystáte se do Brna pravidelně dojíždět?

Ano, není to zase tak daleko. Pokud ale budu po tréninku unavený, mám v Brně kde přespat, a nebudu muset za volant.

Zlínský hokej stále sledujete?

Samozřejmě, vždyť ve městě žiju. Zaznamenal jsem, že klub už není tak ekonomicky silný jako za mých časů, a tím pádem si už nemůže dovolit angažovat tolik špičkových hráčů. Do nejvyšší soutěže postoupili před třemi roky i zlínští fotbalisté, a tak se zřejmě přízeň sponzorů trochu rozmělňuje.

Kometu čeká v nadcházející sezóně kromě extraligy také Liga mistrů, s níž máte bohaté zkušenosti ze Zlína i Hradce Králové. Jak se vám soutěž zamlouvá?

Zápasy, které v ní odehrajeme ještě před vstupem do extraligy, považuju za velmi kvalitní přípravu. Pak už je ovšem pro mě extraliga jednoznačnou prioritou. Možná jednou bude mít tato soutěž stejný zvuk jako ve fotbale a k televizím budou usedat po celém světě milióny lidí, avšak zatím tomu tak není. To je prostě realita.