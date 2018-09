Ze slavné NHL k mikrofonu v televizi. Začíná život z jiného soudku

Jak jste se dostal ke komentování?

Po jednom rozhovoru vyplynulo, že končím s hokejem. Když jsem se byl loni podívat za kluky v NHL, tak to bylo náročný, ale člověk to musí vzít, zdraví je jen jedno (zpřetrhané vazy v zápěstí). Nabídka od O2 mi přišla fajn, můžu být stále u hokeje.

Na ledě se používá peprnější slovník, nebude pro vás problém se krotit?

Musí se to trochu oživit. ČT jede správnou notu, ale my chceme být trochu jiní, doufám, že budou mít (fanoušci) s hokejovým slovníkem trochu strpení. Já si myslím, že většina kluků umí normálně mluvit. Budou problémy, zádrhely, ale tohle se stane každému. Doufám, že nepůjde o velké přebrepty.

Napadlo vás někdy v minulosti, že byste mohl být komentátorem?

Vůbec (smích). Nikdy mě tohle nelákalo, ale když jsem skončil s hokejem, tak jsem chtěl u hokeje zůstat. Tohle je takový živý, z jiného soudku, uvidíme. Jsem nervózní, ale když se mě zeptáte za měsíc, tak vám řeknu víc.

Návrat hokejistů Mezi experty 02 TV Sport se představí bývalí hokejisté Jiří Tlustý, Jakub Koreis, Petr Ton a Roman Málek.

Připravujete se na novou roli?

Vůbec. Na tiskové konferenci jsem dostal rozpis, co bych měl říct, ale ani jsem to nepřečetl. Já jsem podle not nikdy neuměl jezdit, proto ani nedokážu popsat, jak jsem já hrál hokej. Žiju momentem, uvidíme. Nebude to jednoduchý, ale určitě zábavný, těším se. Ze začátku bude tréma, ale pak to bude fajn.

Máte své komentátorské vzory?

Vyrůstal jsem na Buly, to se nedá vymazat, takže Robert Záruba, Michal Dusík a Petr Vichnar. Ti to dělali, když jsem byl malý a seděl u televize. Ti jsou asi nejznámější, nejdou vymazat z paměti. V Americe je těch lidí hodně, ale zajímavý je Don Cherry, veselejší komentátor, ikona Kanady.

Znáte všechna pravidla?

Četl jsem je, budu si je muset zopakovat. To je základní věc, co by měl expert znát, aby věděl, jak má reagovat při sporných situacích.

Budete pozitivní, negativní?

Pozitivní, kritika není pro hráče to nejlepší. Na ledě se rozhodujete v desetinách vteřiny. U televize je vše jednodušší, člověk si to zastaví, přetočí zpátky. Pozitivum musí být.