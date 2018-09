Sparta vstoupí do sezóny se staronovým kapitánem

Co pro vás znamená, že budete mít znovu na dresu kapitánské céčko?

V první řadě je to čest a skvělý pocit cítit podporu od spoluhráčů. Člověk je tak v pozici, ve který chce, aby mančaft šlapal. Na druhou stranu v šatně je prakticky to céčko jen na dresu, protože všichni ví, co mají dělat. Po loňské sezóně si každý uvědomuje, že je potřeba více makat. Neřekl bych, že jsem úplně v pozici, kdy bych měl někomu něco říkat, šatna má několik lídrů, zkušených borců, co mají odehráno hrozně moc. V přípravě to zatím fungovalo, tak doufám, že to přeneseme i do extraligy.

Sparta v přípravě vyhrála sedm z deseti zápasů. Vedení klubu ji hodnotilo jako pozitivní. Souhlasíte?

Jo, výsledky vypadají hezky, ale nechci ji přeceňovat. Někdy se stalo, že nám napadaly góly, které neodpovídaly předvedené hře. Furt to je jen příprava. Co mě ale zaujalo víc, je ohromné nasazení všech kluků od prvního tréninku. Samozřejmě, že to může být i tím, že trenér je velká osobnost. Navíc je nás hodně a bylo vidět, že se všichni chtějí ukázat, a proto makají naplno. I podle toho pak vypadaly výsledky.

Dokázal byste vypíchnout hlavní přednost trenéra Uweho Kruppa?

Je ohromně vidět, že hokej hrál, takže ví, kdy ubrat, kdy naopak zvýšit aktivitu. Na kluky to zatím působí, dívají se na něj s obrovským respektem a poslouchají ho a já jen doufám, že to takhle půjde dál.

V předminulé sezóně jste vypadli ve čtvrtfinále, v loňské v předkole play off. Na titul Sparta čeká jedenáct sezón. S jakými ambicemi vstupujete do nového ročníku?

V první řadě chci říct, že liga je ohromně vyrovnaná, takže se chceme především dostat do play off a potom se uvidí. Tam už se hraje jiný hokej a může to dopadnout jakkoliv. Předkolo v loňské sezóně bylo ohromně těžký, takže se mu chceme vyhnout.

A berete i jako motivaci účast v dalším ročníku Ligy mistrů, ve které jste v sezóně 2016/2017 došli až do finále?

Všichni víme, že Liga mistrů získává na atraktivitě a bylo by super, kdybychom se do dalšího ročníku dostali. Aspoň si léto zpestříme lepšími duely s kvalitnějšími soupeři.

Sledoval jste duely českých zástupců v Lize mistrů?

Něco málo jsem viděl. Na hře je vidět, že se potkávají kvalitní týmy. Českým klubům se i relativně daří. Třeba Plzeň s Brnem dosáhly dobrých výsledků. Určitě je to pro nás lákadlo. Když jsme Ligu mistrů hráli my, tak jsme si cestu do finále moc užili. Je to velký zážitek.