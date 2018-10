Byli jsme málo produktivní, to nás stálo body, litoval olomoucký útočník Irgl

Vedli jste, byli jste dvě třetiny jasně lepší, přesto jste z ledu odjížděli s prázdnou. Proč? Co se v posledním dějství stalo, že to Sparta otočila?

Byl to už více hokej nahoru, dolů a bohužel, dvakrát jsme nepohlídali hráče před bránou, byly z toho dva góly a to rozhodlo. Špatné to však z naší strany rozhodně nebylo. V určitých pasážích jsme byli lepší než soupeř, přehrávali jsme ho. Potřebujeme však zlepšit produktivitu. Nejsme efektivní a to nás sráží.

Prohra po takovém výkonu asi mrzí dvojnásob?

Jasně. Je to stejné, jako minule v Litvínově. Tam jsme také padesát minut byli lepší a odjížděli jsme bez bodu. Dnes jsme si jeden, možná i dva určitě zasloužili.

Po vyrovnání na 2:2 jste po rychlém brejku inkasovali třetí gól. Nechtělo to v té chvíli spíše hru zklidnit a místo útočení více bránit?

Kdybychom dali gól my, všichni by říkali, jak to bylo super, že jsme nezalezli. Prostě, hokej je hra chyb, ty se stávají a budou stávat. Musíme jen zlepšit produktivitu.

Sparta zejména v první třetině působila hodně vlažně. Prakticky nic jste jí nedovolili. Překvapilo vás to?

Rozhodně ne. Podobný průběh jsem čekal. Bylo to však tím, že my jsme hráli dobře. Kromě nepovedeného utkání v Hradci Králové se solidně prezentujeme pořád. Máme skvělý pohyb, výborně bruslíme, soupeři nedáváme prostor, ale jak už jsem zdůraznil, trápí nás koncovka.

Vy jste byl blízko hattricku. Machovský vás vychytal?

Myslím, že ne. Puk podle mě olíznul břevno.

Dva góly jste ale dal, a tak alespoň se sebou můžete být spokojen...

Je pěkné, že někdo dává góly, my ale potřebujeme sbírat body. Když někdo bude střelecky vyčnívat a v tabulce budeme dole, je to k ničemu. Na to se nehraje.

K tomu, abyste byli efektivnější, potřebujete zlepšit i přesilovky, v nichž se vám zatím vůbec nedaří. Co při nich děláte špatně?

Musíme hrát každý svůj post a to, na čem se domluvíme. Ne, že z ničeho nic jeden hraje tam, druhý zase jinde, pak se nám to najednou všechno rozpadne a házíme to po sobě jak brambory. Něco cvičíme, pak se vymění dva hráči a přesilovka jde vniveč. To se nám nesmí stávat. V opačném případě zlepšení a góly nepřijdou.