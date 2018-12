Hokejový útočník Kašpar bude hrát za Litvínov až do roku 2021

Hokejový útočník Lukáš Kašpar se po listopadovém příchodu do Litvínova z Komety Brno dohodl se severočeským klubem na prodloužení smlouvy až do konce sezony 2020/21. Klauzule v kontraktu nicméně třiatřicetiletému hráči umožňuje odejít v případě lukrativní nabídky do zahraničí. Vedení Vervy to oznámilo na sociálních sítích.