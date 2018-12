Litvínov vyhrál přestřelku, Berani prohráli počtvrté za sebou

Úvod zápasu byl z obou stran poměrně opatrný. První střelecký pokus si připsal ve třetí minutě Petružálek, ale jeho střela z první Sedláčka pouze vystrašila. Na druhé straně se zapotil i domácí brankář Janus, který po Řezníčkově střele zakročil betonem. V polovině první části našlápl do protiútoku Fořt, krásně zakončil do horního růžku a hosté šli do vedení.

V 15. minutě se o vyrovnání postaral Lukeš, který proměnil trestné střílení chytrou střelou na stojnou nohu zlínského brankáře. Domácí ihned ožili a již za dvě minuty se po krásném Válkově pasu dostal do šance Hübl, pohrál si se Sedláčkem a pohodlně bekhendem zakončil do prázdné branky. Když už se oba týmy chystaly do kabin, vystřelil pouhé dvě vteřiny před sirénou z mezikruží Lakatoš a srovnal skóre na 2:2.

První šanci druhého dějství měl hostující útočník Okál, Janus si chytře povyjel a zmenšil tak střelecký úhel. V 27. minutě vyslal na Sedláčka bombu od pravého mantinelu Lukeš, hostující brankář měl plné ruce a nohy práce, aby puk zastavil před brankovou čárou. V další šanci trefil Válek zblízka pouze výborně chytajícího Sedláčka.

Na druhé straně byl opět aktivní Okál, který se řítil sám na Januse, ten se opět vyznamenal. V 38. minutě Poletín krásnou zadovkou zpoza branky našel Honejska, jenž zblízka nedokázal vstřelit vedoucí branku a tak na druhé straně trestal Válek, který si rychle našel odražený puk od hrazení a Litvínovští šli opět do vedení.

V úvodu závěrečné třetiny hráli hosté 64 vteřin přesilovou hru pěti proti třem, avšak Janus skvělými zákroky svůj tým podržel. V 49. minutě byl už krátký na Fořtovu střelu zblízka a bylo opět srovnáno. Nerozhodný stav vydržel pouhé čtyři minuty - Kašpar geniální zadovkou našel volného Ščotku a ten bez problémů poslal puk do sítě.

Za další tři minuty vyslal Lukeš do šance Válka, ten prokázal zabijácký instinkt a s přehledem zvýšil na rozdíl dvou branek. Litvínov si už cenné tři body pohlídal a navrch se posunul před dnešního soupeře.