Věřím, že Gulaš s Mertlem znovu obnoví skvělou spolupráci, vyhlíží plzeňský trenér start nové sezony

Hokejisté Škody Plzeň vstupují do další sezony po jarním bronzovém umístění v extralize a semifinálové účasti v Lize mistrů. Pokusí se znovu uspět v obou soutěžích, což je náročný úkol. Trenér Ladislav Čihák věří, že tým si i přes velkou obměnu kádru zachoval stabilní kvalitu. „Opory odcházejí, musíme pracovat a snažit se je nahradit, to se nedá nic dělat," říká ambiciózní kouč v rozhovoru pro Sport.cz.

Jak se s odstupem času ohlížíte za třetím místem v loňském ročníku extraligy?

Za těch pět let, co jsem u plzeňského áčka jako asistent nebo trenér, jsme získali tři medaile. Je to asi slušná vizitka, ale řídím se rčením, že svět zná jen vítěze. Titul prostě naposledy vyhrál Třinec. Kdo si třeba vzpomene, který tým získal bronz na olympiádě v Naganu v roce 1998? Takový je hokej.

Z Plzně nyní odešel reprezentační útočník Jan Kovář do švýcarského Zugu, ale vrátil se Tomáš Mertl z KHL. Nemrzí vás trochu, že nemáte v kádru současně oba dva tak špičkového hokejisty?

Honza Kovář je ve věku, kdy může ještě pár let působit v zahraničí. Takhle to respektujeme. A že by spolu třeba hráli Gulaš, Kovář, Mertl v jedné formaci? Kovář a Mertl jsou centři a bylo by asi těžké, aby zmíněná trojka nastupovala úplně spolu. Úvahy na toto téma jsou zbytečné, spoléháme na to, že Milan Gulaš s Tomášem Mertlem obnoví spolupráci a že budou zase přínosem.

Útočník Plzně Milan Gulaš během tréninku v rámci letní přípravy.

Vlastimil Vacek, Právo

Mertl někde prý prohlásil, že mu to připadá, jako kdyby loni ani neodešel.

Jestli to tak je, jedině dobře. Věřím, že kluci mohou navázat na předloňskou sezonu. Určitě si na ledě vyhoví. Mají předpoklad si udržet kvalitu a tým táhnout.

V základní skupině Ligy mistrů Plzeň narazí i na švýcarský EV Zug s Kovářem. Jak to berete?

Zug zrovna letos poskládal výborný tým, jsou to finalisté tamní ligy. A zda nastoupí Kovy? Asi ano a může nám ještě ukázat svoje přednosti, které ale známe.

V sezoně už Škodovce nepomohou ani Ondřej Kratěna, Václav Nedorost a další hráči, kteří v klubu skončili. Jak je nahradíte?

Kluci tady prostě nejsou, musíme si poradit bez nich. To se nedá nic dělat. Pracujeme s kádrem, jaký máme, taková je realita.

Ondřej Beránek (vlevo) a Tomáš Mertl se radují z gólu proti Německu.

Vlastimil Vacek, Právo

Jste spokojen s brankářskou dvojicí?

Skončil Milčakov, který ze začátku sezony chytal dobře, pak už to bylo horší. K Dominiku Frodlovi přišel Jaroslav Pavelka z Hradce Králové. V tréninku bojuje a trošku tlačí na Frodla. Předpokládám, že by to mohl být vyrovnaný tandem. Frodl musí zopakovat loňskou sezonu a věřím, že Pavelka chytne po Hradci druhý dech. Oba dostanou šanci, je to u nich padesát na padesát.

Kromě útočníků z extraligy jste získali i prvoligového kanonýra Luboše Roba ze Vsetína. Co do něj očekáváte?

V první lize zaznamenal devětatřicet gólů, to je velice solidní bilance. Proč mu nedat příležitost v extralize? Samozřejmě je mezi oběma soutěžemi rozdíl, nikdo si od něj neslibuje hned třicet branek. Ale nějaké od něj stoprocentně čekáme (úsměv). Uvidíme, jak si s tím poradí.