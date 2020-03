Kladno - Ml. Boleslav 3:2 Kladno žije, výhru mu trefil Jágr! Pokud Rytíři v pátek vyhrají v Litvínově, zachrání se

Rytíři přitom nezačali špatně a už v páté minutě šli do vedení, když do přihrávky O´Donnella stačilo Redichovi nastavit jen hůl, aby překonal gólmana Peterse. O deset minut později si ale Mladoboleslavští pomohli svou první přesilovkou v zápase. Při vyloučení Kauta našel Pláněk Kašpara, jenž neměl problém zasunout kotouč do prázdné branky.

Právě ten Kašpar, o kterého na konci ledna po jeho konci v Litvínově měl zájem i majitel Rytířů Jaromír Jágr, jenže mistr světa z roku 2010 nakonec upřednostnil nabídku od Bruslařského klubu.

Kladenský Jaromír Jágr před utkáním s Mladou Boleslaví.

Vlastimil Vacek, Právo

A v šesté minutě druhé třetiny se Kašpar vytáhl znovu. Při signalizovaném trestu pro domácí obkroužil Brízgalovu branku, aby do ní puk zametl z druhé strany. Kladno bylo téměř deset minut jako opařené, pak se mu ale podařilo zvednout hlavu.

O´Donnell sice ještě v samostatném úniku se střelu mezi Petersovy betony nepochodil, ve 35. minutě ale Zikmund po vyhraném buly v útočném pásmu narýsoval krásnou přihrávku pro Austina, jenž z levého kruhu zamířil pod horní tyčku odkryté klece a srovnal na 2:2.

Na začátku třetí části hry byli domácí při trestu Kašpara hned několikrát velmi blízko obratu ve skóre, jenže v tutovkách selhali Machač, O´Donnell i Jágr. V 51. minutě už ale Rytíři svůj drtivý tlak v gól přetavili. Austinovo nahození od modré tečoval před Petersem Jágr a poslal svůj tým do vedení 3:2. Definitivně mohl rozhodnout v 58. minutě kapitán Strnad, v úniku při oslabení ale branku přestřelil.

Brady Austin z Kladna se raduje z gólu na 2:2.

Michal Kamaryt, ČTK

Poslední minutu zkusila Boleslav hru bez brankáře, vyrovnání to ale nepřineslo.