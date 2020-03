Hokejisté Zlína vyhráli ve druhém utkání předkola play off extraligy v Olomouci 3:1 a sérii na tři vítězné zápasy vyrovnali na 1:1. Zápas se hrál kvůli hrozbě šíření koronaviru bez diváků. Série by měla pokračovat ve čtvrtek a v pátek ve Zlíně, ale o dalším osudu play off budou svaz a kluby jednat ve středu.