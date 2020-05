Litvínov? Chytalo se mi tam velmi špatně, vzpomíná zvučná posila Vervy

Nabídky se vám po sestupu Rytířů hrnuly, měl jste z nich zamotanou hlavu?

Už v průběhu minulého ročníku se mluvilo o tom, že se o mě zajímají některé týmy. Já ale začal řešit nové angažmá, až když skončila sezona a já byl už na Slovensku. Litvínov mi dal konkrétní nabídku a já vnitřně cítil, že by mě tu chtěli strašně mít. Vybírání mi ulehčili.

Co vás na sever Čech ještě lákalo?

Díval jsem se i na trenérskou stránku. Brankáře má na starost Zdeněk Orct, který působí taky u českého nároďáku. Myslím, že mi má co dát. Těším se i na litvínovské fandy, kteří jsou celkově na českých stadionech super. Týmu se poslední roky moc nedařilo, ale přišel nový kouč Országh, který to tu chce trochu přenastavit. Věřím, že budeme hrát o vyšší příčky. V okolí jsou navíc hory, takže vyběhneme s přítelkyní a našimi jorkšíry na pěkné procházky.

Országha dobře znáte ze slovenské reprezentace, kde tři roky působil jako asistent. Jaký je to trenér?

Má všechno propracované do detailů, všechna pásma. Taky poví všechno narovinu. Co řekne, platí. Už teď v letní přípravě jsou myslím všichni spokojení, tréninky jsou těžké, ale kvalitní.

U národního týmu sice pokračovat nebude, přesto vnímáte, že budete víc na očích?

Jeho přítomnost jako výhodu s ohledem na reprezentaci neberu. Znají mě, vědí, co jsem zač. Oni budou hlavně sledovat, v jaké jsem formě. Rozhodnou moje výkony.

Stihl jste se už trochu poznat s vaším brankářským parťákem Honzíkem?

David je fajn kluk a taky dobrý gólman. Jsem rád, že tu budeme spolu.

Jako se vám loni na litvínovském ledě chytalo v kladenském dresu?

Velmi špatně, opravdu nepříjemně. Chytal jsem tu jednou a ve třetí třetině mi během krátké chvíle nasypali čtyři góly. Celkově to bylo s Třincem jediné mužstvo, které jsme s Kladnem v sezoně neporazili. Hrálo se mi proti nim těžce i doma, už po prvním vzájemném zápase jsem se divil, proč jsou v tabulce takhle dole. Hráli fakt dobrej hokej.

Přestěhoval jste se z Kladna?

Mám tu už byt, ale zatím jsem v něm sám. Přítelkyně dorazí později. Uvidíme, jaká budou opatření, kdy se bude moct normálně přes hranice...

Vytěsnil jste z hlavy zklamání ze závěru minulé sezony? Rytíři sestoupili, vás přitom od konce ledna sužovaly trable s kotníkem...

Poranil jsem si ho v zápase s Vary, měsíc a půl jsem se s ním trápil. Strašně mě mrzí, jak závěr dopadl, ale mohli jsme si za něj sami. Měli jsme dost velký náskok, který jsme prohospodařili. Ke konci jsme měli ještě šanci na záchranu, ale všichni ze spodní čtyřky bohužel vyhrávali.

Jak vám bylo po rozhodující bitvě v Litvínově?

Odcházel jsem hodně smutný a poražený. My marodi jsme seděli na tribuně pospolu a mezitím koukali, jak si vedou Pardubice v Brně. Když pak Litvínov ve třetí třetině odskočil do tříbrankového trháku, už jsme věděli, že to nezvládneme.

Měl po utkání Jaromír Jágr v kabině proslov?

Něco málo říkal, ale moc se nemluvilo, spíš vládlo ticho. Všichni byli hodně smutní. Zranění hráči se drželi bokem, v kabině jsme se příliš nemotali. Viděli jsme se až poté v Kladně.

Poštěstilo se vám zahrát si s Jágrem v týmu, co jste říkal na jeho fazónu?

Fakt klobouk dolů, co předváděl ve 48 letech. Na to se nedá nic říct, je to opravdu Pan hokejista. Velká škoda, že Kladno sestoupilo, protože vyprodával stadiony a atmosféra byla super. Když přišel do kabiny, neměl potíž si s kýmkoliv popovídat nebo mu říct pár slov mezi zápasy nebo třetinami, když měl k něčemu postřehy. Nemá problém vůbec s ničím, ani si něco vyslechnout, když třeba mluvil v šatně někdo jiný. Je to legenda.