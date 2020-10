Kapitán se trefil a Sparta slavila první výhru na výjezdu. Je to velká úleva, přiznal Řepík

Sparta po výhře poskočila na čtvrté místo v tabulce Tipsport extraligy. Jako jediný klub ze všech sehrála šest zápasů, nikdo nemá více. Sparťané třikrát vyhráli a třikrát prohráli. Pražský klub se pomalu dostává do tempa, proti tomu Kometa Brno neodehrála ještě ani jedno utkání.

Řepík si připsal první dva góly v probíhající sezoně. Nyní je na čtyřech bodech a v klubovém pořadí poskočil na druhé místo za Romana Horáka.

„Už při prvním gólu jsem dostal luxusní pas od Romana Horáka a ve druhé třetině mě krásně našel Lukáš Rousek. Oběma klukům moc děkuji, jsem rád, že to tam padlo. Cítil jsem velkou úlevu, už jsem se potřeboval trefit. Pět zápasů bez gólů nebylo nic příjemného. Hlavně, že jsme vyhráli a máme tři velmi cenné body," oddychl si jedenatřicetiletý útočník.

Sparťané odehráli v sezoně čtvrté utkání na venkovním hřišti, dva na vlastním ledě. Doma jsou stoprocentní, navíc neinkasovali gól a mají skóre 6:0. Venku si Sparta připsala první úspěch v probíhajícím ročníku, nyní je na skóre 10:14. Sparťané potvrdili, že na západě Čech se jim daří, vyhráli zde pošesté v řadě.

„Odehráli jsme náročné utkání proti kvalitnímu soupeři. První třetina byla z naší strany dobrá, dostali jsme se do rychlého vedení, které nám hodně pomohlo. Pak jsme trochu přestali hrát a soupeř se dostal do hry. Naštěstí ve třetí třetině jsme se vrátili zpátky do tempa a zvládli utkání dotáhnout do vítězného konce," okomentoval utkání Řepík.

Domácí naskočili do zápasu po desetidenní karanténě, před úterním utkáním stihli jeden kompletní trénink. „Vůbec to na nich nebylo znát. Vary sice měly vynucenou pauzu, ale nepřipadalo mi, že by nějak zaostávaly," nevšiml si změny sparťanský kapitán, který tuší, že tato sezona je velmi nejistá vzhledem k nemoci covid-19.

„Je to samozřejmě složité. Musíme se s tím vypořádat nejlépe, jak umíme. Je potřeba vše zvládnout. Diváci nejenom nám, ale určitě i ostatním týmům v extralize, na stadionu chybí, jelikož ženou své hráče za vítězstvím. Nedá se nic dělat, musíme si pomoct sami a vyhecovat se pořádně v kabině, dodal Řepík.