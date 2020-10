Virus jsme měli, byli jsme v karanténě a stejně nemůžeme hrát. Je to špatné, zlobí se útočník Polák

„Chtěl jsem vyhrát. Už jen proto, že se hraje o tři body, je to poslední zápas na bůhvíjak dlouho. Je to škoda. Připravovali jsme se dobře, já tam loni působil, bohužel se nepovedlo. Třeba příště," povzdychl si rodák z Ostrova nad Ohří.

To příště může být za docela dlouho. Jak jste přijali zprávu o tom, že zase nebudete nejméně dva týdny moci hrát?

Je to pro nás nepříjemné. Už jsme byli v karanténě, ten virus jsme měli. Dostávali jsme se z toho a teď máme zase stop. Nevím, co k tomu říct. Většina týmů v extralize to už měla, chceme hrát hokej. Ale co máme dělat? Je to špatné. Vláda nějak rozhodne a my to musíme akceptovat, a až to pustí znova, tak se maximálně připravit.

Půjde to být připravený, když smíte trénovat jen venku?

Je to složité. Pořád máme nějakou pauzu, nevíme, jestli budeme moct, nebo nebudeme moct trénovat. Je to těžké pro všechny lidi, není to vůbec lehké období. Nechci nijak snižovat ten virus, ale není to jednoduché.

Štve vás to, nebo jak to berete?

Můžeme být naštvaní, jak chceme. Fakt nevím, co by se muselo stát, aby se normálně žilo, hrálo, pracovalo. Nevím. Nemám ponětí ani postavení, abych s tím mohl něco udělat. Nikdo z nás.

Pojďme k hokeji. Ve Vítkovicích jste byl na měsíční zkoušce. Jak to vypadá nyní?

Před týdnem jsme se domluvili na další měsíc. Pro mě to není snadné, pro klub taky ne. Vážím si toho, že můžu hrát, v dnešní době to není jednoduché. Majitelé to mají taky složité. Jdete od hodiny k hodině, probudíte se a nevíte, co bude další den.

Budete v čase, kdy nebudete hrát brát plat? Nebo půjde zase dolů?

Vůbec nikdo neví nic. Nevíme.

V čem vás Karlovy Vary předčily?

Byli hladovější po gólech. Jeli pětkrát nebo šestkrát dva na jednoho, z toho dali tři góly. V naší přesilovce jeli sami na bránu. Tohle rozhodlo. Musíme se zaměřit na to, abychom to příště byli my, kdo bude jezdit dva na jednoho, kdo bude aktivnější. Jsme naštvaní. Fakt jsme makali, ale takový je hokej. Příště to bude určitě lepší. Musí