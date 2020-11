Šťastný oslnil explozí! Čtyři góly? Naposledy snad v šesté třídě, šátral v paměti

Na co sáhl, to mu spadlo do sítě. Útočník David Šťastný prožil extraligový souboj, který mu z paměti jen tak nezmizí. Čtyřgólovou explozí pomohl hokejistům Mladé Boleslavi k demolici Karlových Varů, jež si z města automobilů v úterý odvezly nálož 4:11.

Pamatujete, kdy jste vstřelil naposledy čtyři góly?

Úplně přesně ne, ale myslím, že snad v šesté třídě, kdy jsem hrál za Přerov. Pak už ne. (úsměv) V mužské kategorii jsem nikdy ani nezažil, aby mi zápas takhle skvěle vyšel a padalo to tam.

Drželo se při vás i štěstí, třeba u třetího gólu...

Nahrával jsem na Maria (Lunter), bylo to trochu prudší a gólman asi nečekal, že to tam projde, nestihl kleknout a puk mu šel mezi nohy. I štěstí k tomu patří.

Vzal jste si na památku puk, kde skončí?

Ještě nevím, to si rozmyslím. Ale asi si ho vystavím doma, mám tam i první gól z reprezentace, takže ho dám vedle na poličku.

Čtyři góly se nedávají v extralize každý den, jak je oslavíte?

Slavit moc nebudu. Pojedu domů za přítelkyní, dáme si teplej čaj, dostanu asi dobrou večeři a pak koukneme na nějakej film. Asi vánoční, trochu už naladíme sváteční atmosféru... (úsměv)

Říkáte, že si pustíte film. Honí se vám v hlavě nějaký tip?

Uvidíme, co najdu. Je těžký najít dobrej film. Koukáme i na pohádky, americké vánoční komedie. Jak kdy... Uvidíme.





Hlásil vám pokladník, kolik za tuhle kanonádu složíte do týmové kasy?

Je to hodně drahý, myslel jsem, že to bude levnější (úsměv). Platím jen za hattrick, kdybych měl dát za čtyři góly, to bych se vůbec nedoplatil. (smích)

Máte formu, s dvanácti góly jste se vyšvihl do čela tabulky střelců celé extraligy. Jak vám to zní?

Jsem určitě spokojenej, že mi to tam padá. Snažím se hodně střílet, v lajně nám to funguje. Mario se Zohym (Zohorna) hrají výborně a já se snažím něco proměnit z toho, co mi vypracují.

Zápas se povedl celému týmu, který odčinil nedělní porážku s Vítkovicemi. První třetina vám vyšla tentokrát náramně, soupeři jste nasázeli pět branek...

Po nedělní prohře jsme si řekli v kabině, že to tahle nejde. A dneska to vyšlo. Vyšel nám začátek, první třetina rozhodla. Doufám, že na výkon navážeme i v příštích zápasech.

V posledních třech utkáních jste nastříleli celkem dvacet gólů, což vás jistě pořádně hřeje.

Nevím, kde se to vzalo, ale od začátku sezony hodně střílíme na bránu a snažíme se do ní tlačit. Dneska to tam napadalo, ale musíme pořád makat a nesmíme usnout na vavřínech, aby to v pátek bylo stejný.