Karlovým Varům dvě asistence Skuhravého na body nestačily

"Zápas jsme dobře rozehráli, ale bohužel jsme si nepohlídali začátek třetí třetiny a dostali jsme dva góly. Začali jsme se do toho tlačit, ale už se nám nepodařilo vyrovnat," řekl Skuhravý, který prožil teprve druhý dvoubodový zápas v sezoně.

Body sebral domácím na začátku závěrečného dějství dvěma góly kanadský útočník Anthony Camara. "Bylo tam ještě nějakých čtrnáct vteřin oslabení, to se sice ubránit podařilo, ale v tom střídání jsme dostali gól. Před tím druhým gólem tam bylo podle mě zakázané uvolnění, ale nechci se na to vymlouvat. Hra by se ale asi odehrávala úplně jinak," uvedl dvaačtyřicetiletý centr.

Západočeši doháněli ztrátu marně. "Od půlky třetí třetiny je vždycky úplně tragický led. To je, jako když hraješ s tenisákem, hrozně to skáče, bylo to vidět na obě strany. Pak to vypadá takhle, ono to vždycky někomu uteče a hrát to musí z úplně jiné pozice, než by hrál normálně," dodal Skuhravý.

Pardubický brankář Milan Klouček v akci.

Slavomír Kubeš, ČTK