Narodil se až po Naganu, teď může hrát proti Jágrovi! Byl by to zážitek na celý život, přiznal debutant

„Všichni se na to samozřejmě hrozně moc těšíme. Stále je to sice otevřené, ale jestli to dopadne, pro nás pro všechny v kabině to bude hokejový svátek. Jsme mladý tým a strašně se na to těšíme," pravil Ondřej Chrtek.

A jeho parťák pendlující také mezi Libercem a jeho farmou v Benátkách Patrik Maier přitakal. „Je to pro nás určitě výzva. Svátek! Nečekali jsme to, ale je to fajn," svěřil se. Bitek se nebojí, to je známo a v této sezóně to ostatně dokázal například při rvačce s plzeňským hromotlukem Ryanem Hollwegem. Troufl by si i na Jágra?

„Určitě by to byla sranda... Přemýšlel jsem nad tím, ale uvidíme, i podle vývoje zápasu a zda si Jarda troufne," vtipkoval Maier. „Ale to je spíš sranda. Respektuji ho. Je to legenda. Pan hráč. Proti němu si nikdo nic nedovolí," dodal vážně.

To Chrtek teprve před týdnem oslavil devatenácté narozeniny, teď může na ledě prohánět o 27 let starší ikonu s číslem „68". „Nikdy jsem si ani nepředstavoval, že bych si proti němu mohl zahrát. Jestli to dopadne, bude to zážitek na celý život," zasnil se.

Jágr a Nedvěd jsou ikony! Vzhlížíme k nim

Narodil se až jedenáct měsíců po slavném triumfu v Naganu, kde v únoru 1998 Jaromír Jágr slavil zlatou olympijskou medaili. „Já se teprve narodil a on už měl zlatou medaili z olympiády... Je to specifické. Během kariéry Jágra a Nedvěda jsme vyrůstali, máme je jako velké ikony, vzhlížíme k nim. Určitě to bude velký zážitek," je si jistý.

Společná fotka po zápase, podpis, selfíčko na památku? „Myslím, že k tomu určitě dojde," usmál se útočník, který teď prožívá fantastické období.

V pondělí pomohl porazit 2:0 ve WSM lize Karlovy Vary. V úterý už prožil premiéru o soutěž výš, když ho z liberecké farmy proti Třinci nominoval kouč Filip Pešán. „Dozvěděl jsem se to až v den zápasu a jsem za to samozřejmě moc rád," pověděl. Debut mu však pokazila vysoká prohra 0:4.

„Moc nám nevycházely přesilovky. Chtěli jsme hrát jednodušeji, ale Třinec hrál výborně a nám to bohužel nesedlo. Kluci odehráli výborných pět zápasů předtím a když budou pokračovat, můžou to dotáhnout daleko," věřil.

A jaký byl přechod o level výš? „Samozřejmě je to rychlejší a hráči v extralize jsou lepší, ale já se furt snažím hrát svou hru. A doufám, že to vyšlo," poznamenal Chrtek, který s Oceláři odehrál necelých šest minut. Ale dostal se k jedné střele, gólman Šimon Hrubec ji však vyrazil. „Trefil jsem mu asi holeně. Je to škoda, kdyby to byl gól, to by bylo něco neskutečného," znovu se zasnil Chrtek. Neskutečné věci však může prožít i v sobotu při ostře sledovaném návratu Jaromíra Jágra z NHL.