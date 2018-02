Dva body jsou málo, věděl chomutovský střelec Růžička

„Měli jsme to skvěle rozehrané a mohli jsme zápas uhrát v základní době," posteskl si chomutovský forvard nad vyrovnáním soupeře šest sekund před koncem třetí třetiny! „Bylo tam poslední buly v našem obranném pásmu, prohráli jsme ho a dostali gól. To, že jsem pak skóroval, je sice pěkné, ale beru to z pohledu tabulky jen jako malé vítězství," líčil Růžička mladší.

Nebyl to zdaleka první zápas, kdy Chomutov ztratil náskok ke konci řádné hrací doby. „Kdybychom alespoň v polovině z takhle nepovedených utkání udrželi v závěrečných dvou minutách vedení, tak by nebylo co řešit. Hráli bychom možná do poslední chvíle o šestku v tabulce. Nevím, proč to je, a ani to nejde říci slušně. Jsme naštvaní, i když by se to dalo vyjádřit i jinak," klopil oči Růžička.

Navzdory oboustranné aktivitě zůstávalo skóre dlouho bezbrankové. O první zásah se až v závěru druhé třetiny nepostaral nikdo ze zkušených střelců, ale domácí Hlava po souhře mladíků ze čtvrté útočné formace. A hned v úvodu třetí části zvýšil Koblasa. Jenže vzápětí Oceláři kontrovali, a nakonec dovedli zápas do prodloužení.

V Chomutově už spřádají plány na další kolo. „Stále žijeme v boji o desítku v tabulce, ale je to těžká situace. Musíme napřít síly k pátečnímu utkání ve Zlíně. Bereme to už jako play off, kdy se počítají jen vítězství," uvedl chomutovský útočník Jiří Smejkal směrem k předposlednímu dějství základní části.