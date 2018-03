Symbol Sparty dává klubu vale: Končím! Dost možná, že úplně

Patří mezi největší symboly Sparty. Vždyť za ni s přestávkami odehrál těžko uvěřitelných sedmnáct sezón a slavil s ní čtyři mistrovské tituly. V pátek ale měli hokejoví fanoušci možnost vidět 41letého útočníka Jaroslava Hlinku v dresu s eskem na prsou zřejmě naposledy. „Ve Spartě už je to pravděpodobně můj konec,“ přiznával mistr světa z roku 2001 po vyřazení v předkole extraligového play off s Libercem.

Uvědomoval jste si tento fakt, když se duel s Bílými Tygry ve třetí třetině vyvíjel v jejich prospěch?

Měl jsem to tam, že může jít o poslední zápas, a nebylo to jednoduché. Bylo mi jasné, že když to nezvládneme, asi jsem odehrál poslední zápas ve sparťanském dresu.

I poslední v kariéře?

Možné to je, ale bezprostředně po vyřazení se mi o tom hrozně těžce mluví. Mám už nějaký věk, takže je dost možné, že je to úplný konec. A konce nikdy nebývají moc veselé.

Třeba z vás teď, jen pár minut po konci sezóny, mluví hlavně emoce...

Záležet bude na zájmu klubů. Fakt je ten, že sezónu jsem neměl dobrou. Bylo to pro mě dost těžký, od listopadu jsem několikrát nebyl v sestavě a ocitl se mimo mužstvo. Co k tomu říct... Poslední sezóna ve Spartě a z mé strany bohužel hodně špatná.

Jak těžké případně bude najít chuť do další letní přípravy?

To je otázka... Možná už ji ani nenajdu. Vždycky jsem ale byl zvyklý tvrdě trénovat, i když samozřejmě postupem věku toho člověk vydrží daleko méně než dřív. Tréninku se ale nebojím, takže zkusím si trénovat a uvidím, co mi na to poví tělo a hlava.

A budete čekat na nabídky?

Nejde jen o nabídky samotné. Musí mi to spíš dávat smysl. Aby mě to oslovilo a našel jsem motivaci. Vím ale, že hokej jde dopředu a předpokládám, že nikdo asi moc nebude chtít skoro dvaačtyřicetiletého hokejistu. Určitě nebudu hrát jen proto, abych si ještě udělal čárku za další odehranou sezónu.

Je možné, že se do Sparty vrátíte v jiné než hráčské roli?

To není otázka pro mě, ale pro někoho jiného.