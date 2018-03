Hokejisty Pardubic čeká nevšední zkušenost. K bitvě do Třince vyrazí po kolejích

Čeká je ojedinělý zážitek. K úvodní čtvrtfinálové bitvě play off s Třincem se pardubičtí hokejisté vydají už v pondělí odpoledne a dopravu do Slezska zvolili dost netradiční. Drtivou část cesty totiž absolvují vlakem.

Pardubičtí hokejisté vyrážejí do boje o start v semifinále play off.

„Rozhodli jsme se i po konzultaci s hráči využít služeb Českých drah. Pro kluky to bude pohodlnější. Ve vlaku se projdou, dají si kávu, protáhnou se," vysvětluje na oficiálních internetových stránkách klubu generální manažer Východočechů Dušan Salfický.

Parta Miloše Holaně odjede z hlavního nádraží vlakem InterCity ve 14.26 do stanice Ostrava-Svinov, kde přesedne do klubového autobusu, který je následně doveze až do cílové destinace. „Do Svinova pojedou jenom dvě hodiny a nebudou tak muset sedět tři hodiny v autobuse. Management a nezbytný materiál pojedou do Třince po vlastní ose. Nejdůležitější jsou nyní hráči a pro ně se vyplatí vytvořit tyto podmínky," tvrdí Salfický.

🔴 SEJDEME SE NA NÁDRAŽÍ! ⚪️

👨‍👩‍👧‍👦 celý A tým

📅 pondělí 12. března 2018

⌚️ 14.20–14.35 hodin

🚩 Pardubice, hlavní nádraží

👉 https://t.co/uIRTqOgm5U#užijmesito pic.twitter.com/Z2aBThCgdM — HC DYNAMO PARDUBICE (@hcpce) 10. března 2018

Pro hráče je železniční doprava příjemnou a vítanou změnou. „Můžeme si natáhnout nohy a víc si odpočinout. Vlakem jsem ale nejel docela dlouho," usmívá se útočník Rostislav Marosz.

Play off je pro Pardubice velká událost. Zahrají si v něm po třech letech a z přímé účasti ve čtvrtfinále se těší vůbec poprvé od roku 2012. „Chceme, aby domácí utkání začalo zpěvem české národní hymny a přemýšlíme i o formě slavnostnějšího nástupu," uzavřel Salfický.