Dvě šišky? Hanákům se k nám pojede hůř, tvrdí plzeňský gólman

Nervozitu necítí, i když atmosféru extraligového play off okusí v pozici jedničky poprvé. Třiadvacetiletý brankář Plzně Miroslav Svoboda udivoval v základní části skvělými výkony a v dresu držitele Prezidentského poháru je při vrcholu sezóny připravený na roli tahouna.

Loni jste táhl Jihlavu v baráži za návratem do nejvyšší soutěže, s Plzní vás čekají tvrdé souboje o Masarykův pohár. Cítíte podobný tlak?

Baráž byla psychicky náročná, po osmi kolech jsme vedli tabulku a v desátém zápase mohli klidně všechno ztratit a o postup do extraligy přijít. Play off bude paradoxně lehčí pro hlavu. Člověk si ho víc užije.

Bezpochyby jste si užíval už základní část, ve statistikách jste se držel neustále v popředí.

Mohlo to být i lepší. V některých zápasech jsem dostal nesmyslný gól navíc. V play off se ale místo statistik sledují jenom výhry, takže to bude uvolněnější.

Na Plzeň nakonec vyšla z předkola Olomouc. Který tým jste si pro čtvrtfinále přál?

Možná právě Hanáky, i proto, že mají lepší zázemí na rozcvičku než Zlín, kde je malá kabina.

Na Venerův tým navíc umíte zahrát. V této sezóně jste ho doma deklasovali 10:0 a 6:0.

Nevím, jestli budou vysoké výhry hrát nějakou roli. Možná pro soupeře. Pojede se mu k nám hůř, protože tady dostal dvakrát šišku. Jenže Olomouc bude sebevědomá, když přešla přes Zlín. Ve čtvrtfinále není náhodou.

Prostudujete si protivníka na videu?

Určitě se podívám, jak hrají přesilovku. Budou nebezpeční. Mají tam Zbyňka Irgla, Davida Ostřížka, kterého znám ještě z Třince. Jsem rád, že sérii začínáme doma, kde jsme byli v této sezóně silnější. Pro nás je dobré, že jsme vyhrávali zápasy s týmy, které byly v tabulce okolo nás, to může v play off rozhodnout.

Kolik rodinných příslušníků a kamarádů vám bude dnes na tribuně fandit?

Skoro nikdo. Při play off myslím na sebe a moc mě nebaví shánět vstupenky. Rodina to ví a už mě s tím moc neotravuje. (úsměv) Dorazí přítelkyně, ale ta si lístky koriguje sama.

Probíráte spolu doma hokej? Kritizuje vás někdy po zápasech?

Už jsme spolu dost dlouho na to, aby věděla, jak se má chovat, když se třeba pr ohraje. Za ty roky už to máme vyjasněné. (smích)