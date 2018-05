Netrénují s námi ani Smoleňák s Džerinšem, říká nový trenér Hradce Martinec

Hodně pestré a časově náročné období prožívá hokejový trenér Tomáš Martinec. S Hradcem Králové došel jako asistent až do semifinále extraligového play off, hned poté byl členem trenérského týmu české reprezentační „osmnáctky“ na mistrovství světa v Rusku a okamžitě po návratu se ujal role hlavního kouče královéhradeckého Mountfieldu v nejvyšší soutěži. „Nahradit opory nebude snadné,“ říká Martinec k obměně kádru v rozhovoru pro Sport.cz.

Jaké zážitky jste si odnesl ze světového šampionátu hráčů do 18 let?

Nesmírně si vážím toho, že jsem byl asistentem Davida Bruka na této výjimečné akci. Ve čtvrtfinále jsme v Magnitogorsku vyřadili Kanadu, což považuji za mimořádný úspěch a vrchol toho, čeho jsme v dané situaci mohli dosáhnout.

Bylo pro vás těžké se vzápětí přeorientovat na start nové sportovní etapy v pozici hlavního trenéra hradeckého týmu?

Především musím říci, že už mám za sebou pět let na místě asistenta. A spolupráce postupně s Peterem Draisaitlem, Vladimírem Kýhosem, Václavem Sýkorou a Pavlem Hynkem byla činorodá. Věřím, že jsem se od nich hodně naučil. Vedení klubu se rozhodlo pro koncepci s omlazením kádru a dostal jsem důvěru, abych se posunul v trenérském životě na tenhle post. Přitom ale vnímám hokej jako týmovou práci a chci se opírat o celý realizační tým.

Koho jste si vybral za asistenty?

Aleše Krátošku a Petra Svobodu. Jsou to oba bývalí hokejisté. Aleš hrál například za Vítkovice, pražskou Slavii, Plzeň, České Budějovice, byl i ve Skandinávii a Německu. Naposledy vedl hradeckou juniorku. Petr to zkoušel v NHL, trénoval mládež v Jihlavě a pracoval i u juniorských reprezentací.

Taktovky se jako trojice ujímáte v době, kdy hradecký kádr opustilo třináct převážně zkušených i mezinárodně ostřílených hráčů. Jak se k tomu stavíte?

Vedení zvolilo jinou cestu než dosud. Někteří starší kluci jako Bednář a Šimánek skončili, o další byl zájem a nacházejí uplatnění jinde v extralize nebo i v zahraničí, takže nebudou mít problém s novým angažmá. Nepřipravují se s námi ani Smoleňák a Džerinš.

Překvapil vás odchod brankáře Patrika Rybára z Hradce Králové do Detroitu?

Patrik tady prožil dvě fantastické sezóny. Nebylo divu, že si jej všimli i za mořem. Samozřejmě mu přeji, aby se prosadil do NHL. Určitě na to má. Je to výborný kluk i povahově.

Máte představu, koho na jeho místo?

Zůstává Jarda Pavelka a rádi bychom přivedli ještě nového brankáře, abychom disponovali kvalitní dvojicí.

Pracujete tedy na doplnění kádru?

Pochopitelně. Je nám ale jasné, že nahradit opory, nebude snadné. Děláme na tom společně se sportovním manažerem Jardou Bednářem. Doufáme, že kromě Linharta, Rákose z Třince a několika hráčů ze Slovenska, kteří už tady jsou, další hokejisté ještě přijdou, abychom byli konkurenceschopní.

Váš bratr Patrik Martinec, bývalý hokejista řady týmů, dřívější asistent trenéra a sportovní manažer pražské Sparty, trénuje korejský klub Anyang Halla. Jste v kontaktu?

Samozřejmě sleduji jeho úspěchy, protože vyhrál s tamním týmem Asijskou ligu a čtrnáct hráčů z jeho klubu je v korejské reprezentaci. Brácha pobývá momentálně v Česku, kde stráví celé léto. Ale i pro novou sezónu zůstává v korejském Soulu.