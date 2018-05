Nejvíc si cením historického titulu se Slavií, říká nový hradecký asistent

Během hráčské kariéry prošel někdejší útočník Aleš Krátoška pěti extraligovými kluby, působil i ve třech zahraničních ligách. S trénováním začal u mládeže, pohyboval se i u juniorské reprezentace a nyní se chystá na svoje premiérové angažmá na střídačce v nejvyšší soutěži. Stal se asistentem nového trenéra Tomáše Martince v HC Mountfield Hradec Králové. „Jsem vděčný za šanci,“ říká Krátoška v rozhovoru pro Sport.cz o posunu do extraligy.

Jak vzpomínáte na svoje začátky ve vrcholovém hokeji?

Pocházím z Tábora, ale do extraligy jsem naskočil ve Vítkovicích. Prožil jsem tam tři úplně nádherné roky. Byli jsme druzí a třetí. Trénoval nás Vladimír Vůjtek starší, pan Svozil byl asistentem. Měli jsme silný a dobrý tým - v bráně Martin Prusek, hvězdy David Moravec, Roman Šimíček, byli tam i tři špičkoví ruští hráči.

A pak jste odešel do Finska, abyste se postupně vrátil do extraligy, že?

V pětadvaceti letech jsem přestoupil do Pori, další rok jsem strávil v Lahti a následovala Plzeň. V sezóně 2002/2003 jsem byl u prvního historického titulu pražské Slavie. Z toho jsem měl největší radost po boku spoluhráčů jako byli Pepa Beránek, Petr Kadlec, Honza Hejda, Michal Sup, Radek Duda, Milan Antoš, David Hruška, ale i Pavel Kolařík a Honza Novák, kteří hráli za Slavii ještě v minulé sezóně (úsměv). Byl jsem i v Karlových Varech a Českých Budějovicích. Okusil jsem rovněž Trondheim v Norsku s českým trenérem Hajduškem a končil jsem v německém Landshutu. To už se trošku v tehdejších pětatřiceti letech ozývalo zdravíčko.

Co předcházelo vašemu nynějšímu trenérskému přesunu do extraligy?

Když jsem přišel do Hradce Králové, nebyla tady extraligová juniorka. Dostal jsem za úkol postoupit, což se podařilo. Loni jsme v ní skončili dokonce na čtvrtém místě. Zažil jsem i vzestup současného reprezentačního beka Filipa Hronka. Ze staršího dorostu Hradce přešel do juniorky a do áčka. Teď působí v zámoří a byl na letošním mistrovství světa. Začínám v Hradci Králové pátou sezónu a přesun k extraligovému týmu dospělých beru jako kontinuitu. Šéfa u mládeže dělal Tomáš Martinec, jenž se nyní z asistenta stal hlavním trenérem áčka. Nad jeho nabídkou jsem neváhal ani sekundu.

Hodláte využít i poznatky z reprezentačního úseku mládeže?

V minulé sezóně jsem byl společně s Milošem Říhou mladším asistentem trenéra Václava Varadi u reprezentační devatenáctky. Byla to velmi dobrá zkušenost.

Co soudíte o právě se tvořícím hradeckém kádru pro extraligu?

Nastává generační výměna. Někteří starší hráči skončili. Tím se otevírá velká šance pro mladé. Dostanou možnost, ale musí si ji zasloužit. Bude záležet na nich, jakým způsobem si vybojují místo v sestavě, a jak se zapojí do sestavy áčka.

V hokejovém prostředí se pohyboval i váš syn Aleš Krátoška mladší. Kde momentálně působí?

Naposledy okusil druhou ligu, teď je mu třiadvacet let, pracuje a studuje v Austrálii, kde si rovněž zahraje hokej a trénuje děti.