Mezi hokejovou smetánku míří nový klub! O jeho přijetí rozhodne jedno hlasování

Starostka Seattle Jenny Durkanová hodně stojí o to, aby se NHL ve městě hrála.

Na základě pozitivních ohlasů na prezentaci, výkonný výbor NHL doporučil Radě guvernérů, aby na svém zasedaní 3. a 4. prosince hlasovali o přijetí Seattlu mezi hokejovou smetánku.

Pokud návrh bude akceptován, mohl by se rozšířit počat klubů už od sezóny 2020/2021. Seattle by se pak měl stát součástí Západní konference a po drobné úpravě by tak mohla mít každá divize osm účastníků.

„Seattle je jedno z nejrychleji rostoucích měst. Jeho přičleněním by vznikla i geografická rovnováha. Zároveň by mohla vzniknout i rivalita s Vancouverem. Vím, že Canucks by z toho byli nadšení," uvedl komisionář NHL Gary Bettman. „Předpokládám, že všichni budou v prosinci hlasovat pro, takže se zdá, že je vše na dobré cestě," dodal.

Časový problém s rekonstrukcí haly

Původní plány může ale přetrhat problém s rekonstrukcí haly. Skupina majitelů chystaného klubu se 6. září dohodla s radnicí na rekonstrukci KeyAreny a zavázala se k dlouhodobému pronájmu pod novým názvem Seattle Arena.

„Ve hře je množství faktorů včetně časového plánu přestavby (arény). Čím dřív se s ní začne, tím pravděpodobnější je dřívější start. Pokud se vše podaří, bude naším cílem rok 2020. Pokud ne, posuneme se do roku 2021," pokračoval Bettman.

Za projektem nového klubu stojí skupina vlastníků v čele s hollywoodským producentem Jerrym Bruckheimerem a bankéřem Davidem Bondermanem. Za vstup do soutěže musejí zaplatit 650 miliónů dolarů (14,3 miliardy korun), o 150 miliónů dolarů více než Vegas Golden Knights. Ti hrají v NHL od loňského podzimu a hned v první sezóně šokovali postupem do finále Stanleyova poháru.

Ačkoli Seattle neměl nikdy v historii tým NHL, figuruje mezi držiteli Stanley Cupu. Seattle Metropolitans, kteří hráli bývalou soutěž Pacific Coast Hockey Association v letech 1915 až 1924, ho vyhráli v roce 1917, když porazili Montreal Canadiens 3:1 na zápasy.

Pokud se liga skutečně rozšíří o 32. klub, vybere si Seattle hráče v takzvaném rozšiřovacím draftu podobně jako Vegas. To si zvolilo z každého celku NHL po jednom hokejistovi, zhruba desítku hráčů si přitom každý konkurenční tým mohl chránit.