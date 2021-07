Hned na úvod olympijských her šly do akce dvě české tenistky. Rychlý postup už slaví Barbora Krejčíková, které zápas za stavu 5:2 v prvním setu vzdala pro zranění Kazaška Zarina Dijasová. O postup do druhého kola bude ještě bojovat Martéta Vondroušová, jenž vyzve Nizozemku Kiki Bertensovou. Utkání začíná v cca v 8:40, sledovat ho můžete online na Sport.cz.