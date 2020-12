Král Nurmagomedov. Bojovník MMA porazil všechny sportovce světa

Dvaatřicetiletý Nurmagomedov v letošním roce obhájil světový pás v lehké váze organizace UFC. Porazil Justina Gaethjeho, poté v emotivním proslovu ukončil kariéru po devětadvaceti výhrách v oktagonu. Ani jednou neprohrál. Odchod do sportovního důchodu oznámil poté, co jeho otec, trenér a mentor v jedné osobě zemřel.

„Děkuji těmto lidem, kteří byli s mým otcem více než 10 let. Celý můj tým, AKA s trenérem Javierem, moc miluji. Dnes chci říct, že to byl můj poslední zápas. V žádném případě sem nepůjdu bez otce. Mluvil jsem s matkou, ona nechce, abych dále bojoval bez otce. Slíbil jsem jí, že to bude můj poslední fight, a pokud dám slovo, musím se jím řídit. Tohle byl můj poslední zápas," řekl Rus v kleci po říjnovém zápase.

🌟 13 consecutive UFC lightweight wins

🌟 29-0 fight record

🌟 932 days as reigning UFC lightweight champion@TeamKhabib has been voted World Sport Star at BBC Sports Personality of the Year 2020 #SPOTY — BBC Sport (@BBCSport) December 17, 2020

Otec šampiona zemřel v červenci v Moskvě. Příčinou úmrtí měl být zápal plic a také koronavirus, se kterým byl sedmapadesátiletý Abdulmanap Nurmagomedov hospitalizován delší čas v nemocnici.

I přes odchod do sportovního odpočinku se objevují spekulace a zvěsti, zda dagestánský Orel nepřidá ještě jeden duel, kterým by mohl zaokrouhlit svoji výjimečnou kariéru na 30 výher. S touto variantou si hraje také prezident UFC Dana White.

„Když se rozhodnete, že je konec, znamená to konec. Je ale velmi pravděpodobné, že se mě bude snažit Dana White přemlouvat a nabízet peníze. Kdyby šlo třeba o 100 milionů dolarů, bylo by to pro mě těžké rozhodování. Uvidíme, co vymyslí. Tohle je asi něco, co mě bude pronásledovat celý život," citoval v prosinci Nurmagomedova španělský list Marca.