Dráhový cyklista Babor byl na MS šestý ve scratchi

Babor, jenž má ve scratchi medaile z ME a MS do 23 let, se v patnáctikilometrovém závodě zapojil do závěrečného spurtu. Den před 22. narozeninami za sebou nechal na příklad slavného Itala Eliu Vivianiho, který byl devátý. Pro vítězství si v této neolympijské disciplíně dojel domácí Francouz Donavan Grondin.

Ševčíková nenavázala na středeční deváté místo ze scratche a vylučovací závod opustila už jako třetí závodnice. Jednu ze dvou dnešních zlatých medailí pro Itálii získala Letizia Paternosterová.

Pro druhou si dojeli její krajané ve stíhacím závodu družstev, v němž Filippo Ganna a spol. navázali na olympijský triumf z Tokia. Ve stíhačce žen se italské kvarteto muselo ve finále sklonit před největšími favoritkami Němkami, které po vítězství v Tokiu a před dvěma týdny na ME získaly i duhové trikoty.

Keirin při neúčasti nejlepšího Čecha Tomáše Bábka vyhrál obhájce titulu Harrie Lavreysen z Nizozemska.