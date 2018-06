Johnson vyhrál St. Jude Classic a před US Open je znovu jedničkou

Americký golfista Dustin Johnson vyhrál suverénně s náskokem šesti ran turnaj St. Jude Classic v Tennessee. Vrátil se díky tomu na post světové jedničky, z které vstoupí tento týden do majoru US Open.

Třiatřicetiletý Johnson vyhrál na TPC Southwind v Memphisu stejně jako před šesti lety a celkově si na PGA Tour připsal osmnácté vítězství. Letošní ročník turnaje zvládl ve velkém stylu a na devatenáct ran pod par se dostal i díky závěrečnému eaglu.

"Takhle ukončit turnaj je paráda," usmíval se Johnson, kterému na čtyřparové osmnáctce zapadla do jamky dlouhá druhá rána ze 156 metrů. "Celý týden jsem výborně švihal, byl sebevědomý a hrál dobře," pochvaloval si.

Do čela žebříčku se Johnson vrátil po měsíci, který na trůnu strávil jeho krajan Justin Thomas. Bude tak favoritem US Open, které na hřišti Shinnecock Hills Golf Course na Long Islandu odstartuje ve čtvrtek. "Hřiště jsem ještě neviděl, ale jsem ve formě," naznačil, že by mohl druhý major roku vyhrát jako předloni.