Florbalisté Black Angels překvapili Chodov

"První třetina byla taková rozháraná a seznamovací. Pro nás bylo důležité, že jsme udrželi s Chodovem krok ve druhé části a odehráli ji velmi zodpovědně, což se nám zdaleka nedařilo v předešlých dvou utkáních. Klíčové bylo zachycení tlaku Chodova na začátku třetí třetiny. Sice jsme měli menší výpadek kolem osmi a deseti minut, ale velmi si cením morálu a koncentrace do zbytku utkání," řekl trenér Black Angels Tomáš Janečka.

"Dnes to byla ostuda. Vůbec to nesouvisí s tím, že jsme prohráli s nováčkem. Black Angels hráli velmi dobře a zaslouženě vyhráli. My jsme k velké části zápasu přistoupili profesorsky a to se prostě nesmí stát nikdy," uvedl trenér Chodova David Podhráský.

Tipsport superligy florbalistů - předehrávka 8. kola: Black Angels - Chodov 8:6 (3:3, 2:0, 3:3) Branky: 11. a 17. Boček, 29. a 51. Renčín, 40. a 58. Burian, 20. Jaroš, 52. Hněvkovský - 19. a 48. M. Vávra, 7. vlastní Ludvík, 17. Sýkora, 49. Ondrušek, 60. Pražan.