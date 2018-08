Triatlonistky se v Glasgow neztratily. Frintová finišovala pátá, Kuříková devátá

Sen o medaili se nenaplnil, český triatlon si ale ve čtvrtek na ME v Glasgow ostudu neuřízl. Vendula Frintová finišovala na děleném pátém místě s odstupem šedesát devět sekund od bronzu a Petra Kuříková podtrhla solidní vystoupení devátým místem. Závod strhující výkonem ovládla Švýcarka Nicola Spirigová, která si v 36 letech připsala šestý evropský titul v kariéře.

Triatlonistka Vendula Frintová na ME v Glasgow.

Frintová doufala, že v Glasgow po třech čtvrtých místech v řadě zlomí kletbu a přidá další cenný kov z ME ke stříbru z roku 2011 a bronzu o dva roky později. „Od května jsem na tom nebyla zdravotně nejlépe a tohle bylo na maximu, co jsem mohla čekat. Věřila jsem si v běhu, nakonec tam byl fotofiniš. Ale po tom výpadku to výš nešlo," líčila česká jednička po závodu.

Po plavecké části ve veslařském areálu Strahclyde Park nasedala Frintová na kolo jako desátá v balíku, který se snažil sjet minutový náskok dvojice Learmonthová, Beaugrandová. Ze skupiny se záhy oddělila Spirigová a pustila se do fenomenální sólo stíhačky. Zbytek balíku na nástup švýcarské hvězdy nedokázal zareagovat a navíc jej oslabil drsný karambol čtyř závodnic, takže odstup od čela narůstal. Ve čtvrtém ze šesti cyklistických okruhů se na skupinu dotáhla další, v níž jela i Kuříková.

Spirigová dvojici v úniku dojela v pátém kole a okamžitě převzala iniciativu, na níž reagovala jen obhájkyně titulu Learmonthová. Beaugrandová zůstala vzadu, odstup od skupiny pronásledovatelek ale držela. O zlatu se rozhodlo hned po druhém depu, po němž šla Spirigová do trháku a druhá Britka absolvovala běžeckou část s vědomím, že olympijskou vítězku z Londýna a majitelku stříbra z Ria bude stíhat jen těžko.

Bronz ležel na hranici teorie

Frintová v úvodu běžecké části táhla skupinu na čtvrtém místě a nakonec zůstala v boji o „bramboru" s dalšími dvěma soupeřkami. Před cílem se na nejméně populární pozici osamostatnila Němka Lindemannová a česká triatlonová jednička pak ve vypjatém finiši proběhla cílem ve stejném čase jako Belgičanka Michelová.

„Plavání bylo dobré, na kole spíš trápení. Škoda zadní skupiny, že nás na kole dojela, protože tam byla Lindemannová. Běh byl maximem, na co jsem dneska měla. Francouzka je navíc výborná běžkyně, takže bronz byl v hodně teoretické rovině," poznamenala Frintová.

Kuříková finišovala o sedmou příčku, dvě soupeřky ale byly nad její síly a skončila devátá. „Nejdřív se ten závod nevyvíjel úplně dobře, takže jsem za umístění v TOP10 ráda. Vendula pro mě byla na trati jako magnet, měla jsem radost, že jsme její skupinu dotáhly. Při běhu jsem měla menší krizi, nakonec jsem se ale udržela až do finiše. Závěry ale ještě musím potrénovat," komentovala s úsměvem závod Kuříková.