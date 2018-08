Šok! Česká rychlobruslařka končí kariéru. Kvůli trenérovi

Erbanová, taktéž medailistka z mistrovství světa a Evropy, před pouhými dvěma týdny oznámila zásadní změnu. Neměla už se dál připravovat v Nizozemsku s tamními špičkovými závodníky, ale plány spojovala s polskou reprezentací. Po pár dnech se ale rozhodla skončit.

"Jsem připravená závodit a šířit slávu své země jediným způsobem, který umím. Nejsem však už nadále připravená být obětí manipulativního, ponižujícího a útočného chování reprezentačního trenéra Petra Nováka, jehož lidské ani pracovní metody naprosto nesouzní s mými a nemohou mě vést k dobrým výkonům," uvedla Erbanová v prohlášení.

Znamená to, že za nějakých okolností je ještě ochotna pokračovat v kariéře? Podle vyjádření to vypadá, že zřejmě ano. Pro tuto chvíli ale platí, že končí.

Rodačka z Vrchlabí se rychlobruslení věnovala od roku 2006, kdy začala trénovat pod Novákovým vedením. V roce 2014 však kouče přesídlila do Nizozemska, kde se připravovala v týmech Continu a Afterpay. Už tehdy to mezi oběma občas zjevně zajiskřilo, ve zjevně konfliktní situaci to vyůstilo poté, co oznámila, že míří do Polska.