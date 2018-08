Velký comeback! Konečný se po čtyřech letech vrací do ringu: Ještě na to mám, tvrdí boxer

Bývalý profesionální mistr světa v boxu Lukáš Konečný se ve 40 letech po více než čtyřech letech vrátí do ringu. Zlákala ho zajímavá nabídka. Český boxer s touto myšlenkou koketoval už delší dobu, což Sport.cz potvrdil už před měsícem.

„Musím se přiznat, že v hlavě to pořád mám, ale muselo by se sejít více věcí. Například soupeř, peníze, zápas pro charitu, nějaká výzva. Pokud by se nějaký boxer ozval, že mi dá přes hubu, tak šance je," řekl táta tří dcer v červenci.

Nyní má jeho návrat reálnější obrysy. Konečný se po více než čtyřech letech vrátí do ringu.

"Dostal jsem zajímavou nabídku a rozhodl jsem se ji přijmout. Rozhodně to není otázka peněz, ale spíše ješitnost. Myslím si, že na to ještě mám," řekl Konečný.

"S promotérem jsme se domluvili, ale nechám to na jeho zveřejnění. Vím, odkud bude soupeř, na kolik kol zápas bude a kde, ale víc zatím neřeknu," okomentoval svůj návrat pro Sport.cz.

Konečný naposledy boxoval v dubnu 2014, kdy ve Washingtonu prohrál na body souboj o titul mistra světa ve střední váze organizace WBO s domácím Peterem Quillinem. Následně i kvůli zdravotním problémům ukončil kariéru. Od duelu s Rusem Zaurbekem Bajsangurovem v říjnu 2012 měl totiž potíže se zrakem.

V profiringu Konečný odboxoval 55 zápasů a padesátkrát vyhrál. Ve své kariéře vybojoval šest různých pásů. Ze čtyř duelů o titul mistra světa jednou vyhrál. V dubnu 2012 se jako první český boxer stal profesionálním mistrem světa, když knokautoval Salima Larbiho z Francie a stal se prozatímním šampionem organizace WBO v lehké střední váze.