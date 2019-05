Zdrcený baseballista plakal. Odpalem trefil holčičku v hledišti. Dívenka skončila v nemocnici

Klekl si na koleno a nedokázal udržet slzy. pětadvacetiletý baseballista Almora nešťastně zasáhl malou divačku během začátku čtvrté směny utkání americké Major League Baseball mezi Houstonem a Chicagem.

Jakmile pálkař trefil balón, který zamířil mimo výseč, věděl, že je zle. Celý stadion ztichl a Almora se chytil za hlavu. Dobře věděl, co se právě stalo. Rychle letící míč trefil malou divačku v náručí svého otce. Baseballista poklekl a tvář schoval do dlaní. Spoluhráč a ochranka na hřišti ho museli utěšovat. Dívka byla po incidentu převezena do nemocnice, ale žádné vážné zranění se naštěstí nepotvrdilo.

Full video of the Almora foul ball. pic.twitter.com/UR5Ke10xDN — MLB on uSTADIUM (@uSTADIUM_MLB) 30. května 2019

„Krátce po svém odpalu jsem na vlastní oči viděl, koho jsem zasáhl," řekl po utkání Almora reportérům. „Modlil jsem se, nemohl jsem ze sebe vydat hlásku," dodal hráč Cubs, jehož tým nakonec v utkání zvítězil 2:1.

Nejedná se o ojedinělý případ z poslední doby. V roce 2017 celý baseballový svět trnul hrůzou poté, co pálkař New York Yankees zasáhl do obličeje malé dítě. Holčička ránu naštěstí přežila. Takové štěstí ale neměla fanynka LA Dodgers, kterou v srpnu loňského roku míč také zasáhl do hlavy. Devětasedmdesátiletá fanynka na následky zranění zemřela. Baseballová liga kvůli podobným incidentům dlouhodobě uvažuje o instalaci ochranných sítí kolem celého hřiště.