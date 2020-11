Nationals pozvali Bidena na první nadhoz příští sezony MLB

Nově zvolený prezident by měl svým nadhozem otevřít 1. dubna zápas Washingtonu s New York Mets. Biden v mládí baseball hrával, slavnostní nadhoz si vyzkoušel už v roce 2009, kdy jako viceprezident zahájil zápas mezi Baltimore Orioles a New York Yankees.

V posledních letech tradice prezidentských nadhozů poněkud chřadla, na některých finálových zápasech ji udržovali pouze George Bush mladší i starší. Když se na loňském utkání Světové série ve Washingtonu objevil tehdejší prezident Donald Trump, přivítali ho diváci podle agentury AP nespokojeným bučením.

Kandidát Demokratické strany Biden byl podle amerických médií zvolen novým prezidentem USA. Jeho republikánský protikandidát Trump však neuznal volební porážku a výsledky zpochybnil. Avizoval již přepočty hlasů v některých státech a naznačil, že bude výsledky nadále napadat u soudů.