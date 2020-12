Badminton nekončí! V Benátkách se předvede i olympionik z Mexika

Amatéři mají kvůli koronavirové pandemii na nějaký čas pauzu, profesionální hráči mohou na kurt nastoupit. I proto se mohly badmintonové Benátky Masters uskutečnit, pořadatelé ale museli překonat mnohé překážky. Tak především mělo přiletět více hráčů. Bohužel Islanďan Kari Gunnarsson, který sice do Česka přicestoval, nastoupit nemůže. Nesplnil totiž epidemiologické podmínky pro účast. A tak ho nahradil český reprezentant Ondřej Král, mimochodem vítěz letošního ročníku turnaje Benátecký pohár.

Exhibiční akce nepřišla o svoji hlavní hvězdu – Mexičana Lina Muňoze, 66. hráče světového žebříčku. Divákům se na internetu ukáže Milan Ludík, 128. hráč světového žebříčku a Moldavan Cristian Savin, který drží 238. místo na žebříčku. „Půjde o utkání profesionálních hráčů, kteří jsou dvakrát týdně testováni a trénují v uzavřeném prostoru. Všichni aktéři po úspěšném absolvování testu pobývali jen v badmintonovém centru, tak abychom dodrželi všechny restrikce. Navíc pro Ludíka to budou atraktivní zápasy, připravuje se totiž na kvalifikaci o olympijské hry," tvrdil Martinec.

To badmintonista Muňoz startoval na olympijských hrách v Rio de Janieru, čehož si považuje nejvíce. V současné době by se kvalifikoval i na OH do Tokia. Stal se prvním Mexičanem, který hrál badminton na OH. V České republice nikdy nebyl. „Jsem nadšený, že se mohu zúčastnit právě tohoto turnaje," prohlásil Muňoz, který trénoval v době před začátkem pandemie v Dánsku. „Pak jsme dostali informaci, že se máme vrátit domů, kam jsem se velmi těšil. Jenže jsem si v tu chvíli nedokázal představit, že to pro mne bude znamenat šest měsíců bez badmintonu. Po svém návratu do Evropy jsem naštěstí už zpátky v tréninku," oddechl si.

Benátky Masters začnou v pátek od 16:00 zápasem domácích hráčů. Po nich nastoupí zahraniční badmintonisté. Pro diváky youtubového streamu je připravena bohatá tombola včetně dresů všech čtyř aktérů. Stačí přenos sledovat a své jméno napsat do chatu u akce. Fanoušci se mohou zapojit i do živého vysílání a v chatu zaslat otázky všem čtyřem aktérům.