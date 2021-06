Nassib z Las Vegas Raiders jako první aktivní hráč NFL oznámil, že je gay

Hráč amerického fotbalu Carl Nassib z Las Vegas Raiders jako první aktivní účastník zámořské soutěže NFL oznámil, že je gay. Osmadvacetiletý Nassib to uvedl na sociální síti instagram.

"Už jsem to chtěl udělat delší dobu, ale až teď se konečně cítím na to, abych to ze sebe dostal," řekl ve videu Nassib, kterého čeká šestá sezona v NFL. "Doufám, že brzy podobné nahrávky a podobná přiznání nebudou potřeba," dodal.

"Rodina NFL je pyšná, že Carl s námi odvážně sdílel pravdu," uvedl v prohlášení komisionář soutěže Roger Goodell. Doufá, že v budoucnosti už půjde o běžnou věc a podobná přiznání nebudou mediální senzací.

Zobrazit příspěvek na Instagramu Příspěvek sdílený Carl Nassib (@carlnassib)

K homosexuální orientaci se dosud přihlásilo jen několik hráčů NFL až po ukončení kariéry. Jediným draftovaným hráčem, který veřejně oznámil, že je gay, se stal v roce 2014 Michael Sam, kterého si vybrali St. Louis Rams. V soutěži si však nikdy nezahrál.