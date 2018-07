Tenistka Vondroušová si o titul v Gstaadu nezahraje

Devatenáctiletá Vondroušová, která soupeřce podlehla za hodinu a 38 minut, zaznamenala druhý nejlepší výsledek v kariéře a měla by se vrátit do první stovky pořadí WTA. Na elitním okruhu zatím došla do semifinále jen loni na jiném švýcarském turnaji v Bielu, kde nakonec získala titul.

Dvaatřicetiletá Minellaová, jež vloni v říjnu přivedla na svět dceru Emmu Linu a propadla se do třetí stovky žebříku, si zahraje první finále po porodu. Usilovat bude o premiérový titul na okruhu WTA.