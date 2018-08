Skandál? Vévodkyni zakázali účast na závodech

Rozhodnutí britské královské rodiny zakázat Meghan Markleové účast na londýnském maratónu se zdá jako z jiného století. Možná i jiného tisíciletí. V době, kdy ženy bojují za svá práva a rovnoprávnost stále intenzivněji a hlasitěji, si ani členka britské královské rodiny nemůže ve svém volném čase dělat, co by si přála. Můžete být třeba vévodkyní ze Sussexu, a stejně vám to nebude nic platné.