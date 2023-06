Berbr a spol. desátý den u soudu: Třicet tisíc do kapsy rozhodčímu? Žádný úplatek, měl to na oběd

Ke změně ve složení trojici arbitrů došlo i před utkáním mezi Vyšehradem s Litoměřicemi. To budí vášně hned ze dvou důvodů. Jednak v něm sudí měli pomoci Slavoji k výhře (7:1), která jej nasměrovala k postupu. A zadruhé Rogoz údajně uplatil funkcionáře Litoměřicka Martina Pýchu, aby zařídil, že k zápasu nastoupí výkonnostně slabší hráči. „Ke změně došlo kvůli rozhodčímu Grímmovi, jenž měl jet původně do Záp. Tam mu předtím nabízeli úplatek, takže by mohlo dojít ke konfliktu," vysvětloval rošády s arbitry bývalý sportovní ředitel Vyšehradu. „Pýchovi ale nikdo neřekl, že mají utkání s námi prohrát," dodal.

S tím souhlasí i tvrzení Pýchy. „Zápas jsem neprodal a pořád bych to neudělal," hájil se. Ale sluší se dodat, že pokud by přijetí úplatku přiznal, hrozil by mu podmíněný trest v podobě až osmi měsíců za mřížemi a pokuta ve výši 20 tisíc korun. Pýcha se každopádně domnívá, že utkání bylo ovlivněno. „Ve fotbale není nikdy člověk s výkonem rozhodčích spokojen, třeba kvůli špatně odpískanému ofsajdu. Ale v životě jsem nebyl tolik konsternován," sdělil Pýcha, jenž se během výpovědi opakovaně díval do míst, kde seděl Roman Berbr. „Rogozovi jsem po utkání říkal, že se mi výkon rozhodčích nelíbil a z mého pohledu zápas ovlivnili," uzavřel Pýcha.