Berbrovi chyběli skladníci... Zaútočil na Fouska, s obhájcem se zasmáli. Druhý den u soudu skončil

14:20 - Roman Berbr za doprovodu obhájců opustil budovu, na dotazy novinářů reagoval jen úsměvem a kroucením hlavy.

14:10 - Soudce přerušil jednání do zítřejší 9. hodiny.

14:04 - V soudní síni je opět problém s akustikou. Hájek, bývalý sudí a policista, který byl kvůli kauze postaven mimo službu, prohlásil: "Ničeho nezákonného jsem se nedopustil. Prohlašuji, že jsem žádné úplatky neobdržel."

Hájek ukončil svou krátkou výpověď a nechce odpovídat na dodatečné otázky.

14:01 - Berbr teď ukončil svou výpověď. Na závěr ještě obžalovaný řekl, že "Žádný člověk nedělá ve svém životě vše dobře, vůbec žádný, a ve fotbale to platí dvojnásob."

Vyslýchán teď nečekaně bude obžalovaný Robert Hájek.

Berbr se teď otočil na Rogozova obhájce, prohodili spolu pár slov a zasmáli se.

13:59 - „Petr Fousek si účtuje peníze pro sebe, což je plně v rozporu s fotbalem. Nikomu to nevadí, ale řešíme, že jsem vyměnil tři rozhodčí. Ale jsme ve fotbale. Výměny rozhodčích byly, jsou a budou na všech úrovních, v rámci Evropy i světa. Bude mi 70 let. Říkám si, kolik mi ještě zbývá aktivních roků. Pět? Osm? Více asi ne. Právě toto řízení je na sklonku života. Proto opakuji, že odmítám obžalobu v celém rozsahu. Prosím média, aby nevydávala své závěry," blíží se Berbr k závěru.

13:54 - "Podotýkám, že projednáváme zápasy ve třetí lize, nikoliv v Champions League. Velmi pochybuji, že ti, co sedí vedle mě či za mnou, předávali něco médiím. Někdo ale informace poskytuje. Buď policie, nebo státní zastupitelství. Možná by se mělo začít ještě jednou zjišťovat, kde vše začíná."

"Kampaň měla negativní vliv na moji psychiku. Bez podpory rodiny bych to nezvládl. Senzacechtivost je patrná také u státního zastupitelství," zdůraznil Berbr.

13:49 - „Všichni chceme platit méně. Upozorňuji na nestandardní rok 2020 spojený s covidem. Ani jsme se jako výkonný výbor nescházeli. Samotný obchod s míči byl lukrativní tím, že plzeňský svaz získal díky nákupu další dva miliony. Mohl jsem míče ještě před mistrovstvím prodat a mít čistý zisk 500 tisíc Kč. Ale chtěl jsem mít pěkný dárek pro kluby na valné hromadě. Doklady jsem měl, ale se špatným datem a neuměl jsem odvést DPH," pokračuje Berbr.

"Po celé trestní řízení je snaha vykreslit moji osobu v co nejvíc negativním světle. Probíhá paralelní proces vykreslující mě jako mafiána, který udělá za úplatu cokoliv."

13:41 - Usíná dokonce i jeden z Berbrových obhájců.

13:35 - Berbr tvrdí, že drtivá většina prodejců chce platbu předem. „Nevybavuju si, že by dorazilo zboží a pak faktura." „Je složité po třech a půl letech dokazovat nevinu. Mohu jen nepřímo. Dresy pro rozhodčí Nike byly současným výkonným výborem rozdány, což dokazuje inventura z roku 2021. Policie měla jedinečnou možnost si sklady zdokumentovat a provést inventuru. Pak je výsledek tento a já jsem obviněn ze zpronevěry," opakuje.

„Když je jednou za čtyři roky ME ve fotbale, je sportovní vybavení, které se tak ukáže, zlatým grálem. Vzpomeňme na MS v Kataru, kdy televize dělala soutěž a pro výherce měla jeden míč, já jich měl tisíc," obhajuje Berbr nákup fotbalových míčů. „Ušetřil jsem krajskému svazu milion a půl," tvrdí.

13:33 - Jeden z členů senátu dokonce klimbá...

13:30 - „Nikdy jsem si nespojil firmu Zempol a Michala Káníka. Ani nevím, jak bych k tomu došel. Dresy pro rozhodčí byly rozdány, což dokazuje inventura z roku 2021. Policie sklady nenafotila. Na základě odposlechů musela vědět, že my máme tři sklady, že mi někdo říká, jak si dojede pro věci do garáže v Sušické ulici nebo do Nýřan," vysvětluje Berbr.

13:24 - Většina advokátů, kteří hájí zbylé obžalované, už Berbrovu výpověď pečlivě neposlouchá. Koukají do telefonu nebo počítače.

13:20 - Berbr popisuje, jak měl plzeňský svaz problémy se skladovacími prostory, jak místnost na stadionu Viktorie Plzeň byla nevyhovující. „Proto jsem rozhodl, že nejlepší bude zboží vyvést do skladu v mé firmě v Nýřanech. Otevíral jsem buď já, nebo zaměstnanec. Bylo výhodné, když přijel profesionální trenér mládeže, zaměstnanec mu otevřel a on si vzal, co potřeboval," pokračuje.

13:18 - Berbr následně popisuje schůzku s Rogozem ohledně koupě Mercedesu, splacení první částky, splátkového kalendáře a úroků. Dále pokračuje k bodu, kdy ho obžaloba viní, spolu s Rogozem, Káníkem a Grímmem, že vyvedl ve třech případech peníze z Plzeňského krajského fotbalového svazu v souhrnné výši 2 398 130,50 korun. „Až, když máte peníze, řešíte, u jakého prodejce nakupujete. Velký FAČR má výhodu, že má skladníky, krajský svaz ale ne," popisuje.

13:13 - „Vše odmítám. Vím, že nepoužívám přiměřená slova. Snažím se chovat kultivovaně," reaguje Berbr na Davida Bejdáka, který je do případu zapojen jako masér obžalovaného Slavoje Vyšehrad a měl plnit pokyny sportovního ředitele klubu Romana Rogoze. Berbr odmítá Bejdákovu výpověď na policii s tím, že je naučená a nezakládá se na pravdě.

13:06 - Hlavní líčení po přestávce pokračuje.

11:45 - Soudce Žák upozorňuje, že výpověď by měla trvat zhruba dvě až tři hodiny. "A teď už jsme skoro na třech hodinách. Tím pádem padá předpoklad, že odpoledne bude vypovídat obžalovaný Rogoz," sdělil soudce. Udělal přestávku, která potrvá do 13. hodiny. Po ní dokončí Berbr svou výpověď. Je možné, že na výpověď Romana Rogeze u soudu tento týden nedojde.

11:41 - Berbr teď požádal soudce o přestávku. "Dostaneme vaši výpověď v písemné podobě?" zeptal se soudce. "Jak si řeknete," odvětil Berbr.

11:38 - „Jedinou prodlouženou rukou fotbalové asociace jsou rozhodčí. Může zasáhnout jen tam, nikoliv proti klubům. Výměna sudích je ve fotbalovém prostředí marginální problém, dělá se kolem toho velké divadlo. Bude to nástroj, který se bude vždy používat."

11:35 - „Jediná moje spojitost s údajným podplacením je doporučení na komisi o změně delegace. Možná jasněji a důrazněji, ale nic víc. Za toto dnes posíláme lidi do vazby," řekl Berbr.

11:34 - „Chtěl bych se vyjádřit k úplatkům. Změny rozhodčích nepovažuji za úplatky, byla naše práce reagovat na aktuální postavení. Neměli jsme z toho žádné výhody, klub měl nepsané právo veta a my výměnou předcházeli komplikacím. Změny delegací jsou běžné ve všech sportech. V amatérských soutěžích dokonce více než v profesionálních. To, co obžaloba uvádí jako trestný čin, svědčí o nepochopení fotbalového prostředí," prohlásil Berbr.

11:31 - „Policie celý příběh naprosto obrátila. Schůzky nebyly zakázané a je naprosto nepodstatné, kde se lidé sejdou, jestli na stadionu, nebo v McDonald´s. V mezinárodním měřítku je dokonce povinností, aby se kluby s rozhodčím setkaly, a to večer před výkopem," sdělil u soudu Berbr.

11:29 - „Věci před utkáním se děly, dějí a budou dít i za dvacet let. Každý chce vyhrát. Rozhodčí Cihlář nepodlehl nikomu a ničemu, odřídil to perfektně. Mluvili jsme spolu ještě před utkáním a vše bylo v pořádku, což bylo pro asociaci dobře," uvedl Berbr.

11:28 - „Neříkal jsem do telefonu kolegovi sudímu Cihlářovi, jestli nechce Vyšehrad vyhrát či prohrát. Neříkal jsem nic ani o penaltách a penězích za ně. Prověřovali jsme získané informace. Nikdo a nikdy nemůže potvrdit, že bych byl za ním a prosazoval jsem nějaký postup rozhodčího Cihláře," pověděl Berbr.

11:25 - Výpověď se pravděpodobně protáhne do odpoledne. Berbr má na stole ještě několik desítek papírů, z nichž čte.

11:23 - „V té době jsme měli problém se sázením, a to proti vlastnímu klubu a na počet branek. To, že udělují funkcionáři rozhodčímu do hlavy díru, na to jsem byl zvyklý, to ke sportu, fotbalu i vítězství patří. Každý chce vyhrát a sděluje to rozhodčímu, jako kdyby to sudí nevěděl," pokračuje Berbr.

11:21 - „Znal jsem všechny rozhodčí v Čechách skoro dokonale. Jaké mají rodiny, jak jsou na tom finančně, kdo je jouda, kdo si nechá říci, kdo chodí do kostela, Jediné, co jsem neznal, byl stupeň náchylnosti k uplácení. Odmítám jakékoliv obvinění z trestné činnosti. Jakékoliv," ukončil Berbr a přechází na zápas Loko Vltavín-Vyšehrad.

11:19 - O utkání Vyšehrad-Litoměřicko řekl Berbr: „Zde je naprosto mylná představa, že se měnili rozhodčí na základě požadavku Vyšehradu. Je to vykonstruované a nepochopení reality. Policie neznala vnitřní souvislosti, nám se podařilo předejít fyzickému střetu mezi Františkem Maškem a Grímmem. Navíc jsme věděli, že Litoměřicko v soutěži končí. Je absurdní, že bych měl přání, aby Litoměřicko prohrálo. Ke změně rozhodčích došlo, že celá trojice byla nominována na Zápy, kde mohlo dojít ke zmíněnému konfliktu majitele Maška a Grímma."

11:12 - „Nebyl jsem ani v pozici poručíka Colomba, měl jsem jen suchou informaci, kdy zvažujete, zda je správná. Musíte rychle reagovat a zvážit, jak s informací naložíte. Nepamatuji si přesně, co jsem Tomášovi (Grímmovi) řekl, ale určitě to, aby utkání odřídil, jak nejlépe umí. Tomáš byl dobrý rozhodčí."

11:08 - Došlo na utkání Vyšehradu a Ústí nad Orlicí: „Odmítám spoluúčast na čemkoliv. Měl jsem zprávu, že se oba soupeři na rozhodčím dohodli. To byla pro nás nejlepší zpráva," řekl Berbr.

11:06 - „Nejobjektivnější by bylo se podívat na zprávu delegáta utkání, ta se nejvíce přibližuje realitě. Skutečně nemohu ovlivnit to, co dělají lidé za minutu, když mě opustí. Určitě mi po utkání zavolal Tomáš Grímm a sdělil mi výsledek. Následně jsem s ním chtěl určitě mluvit, aby mi popsal zákulisí tohoto střetnutí. Myslím, že mi Grímm sdělil, že odpískal utkání padesát na padesát," vyjadřuje se Berbr.

11:03 - Berbr komentuje druhé utkání Radotína s Dobrovicemi. Podstata skutku je podle něj vykonstruovaná. Závěry obžaloby mu připadají jako z filmu Akta X.

10:59 - „Nemohu ovlivnit, že si sudí Hájek volal s Rogozem, ani mi to nebylo známo. Jsou to dospělí lidé, ve fotbale se zná každý s každý. Ve fotbale se nemluví spisovně, používají se hlášky z filmů. O povolení zabíjet jsme já nikdy nemluvil, řekl to právě Hájek. Možná ta hláška byla z Bonda, ale nevím, jen spekuluji," tvrí Berbr.

10:56 - Nyní se Berbr vyjadřuje k jednotlivým zápasům, které jsou v obžalobě. Začal o utkání Vyšehrad - Živanice. "Živanice pro nás byly nejvíce problémový klub ve třetí lize. Byla tam pro rozhodčí neúnosná atmosféra, drobné nadávky na začátku, během utkání až do odjezdu rozhodčích. Někteří rozhodčí to velmi špatně snášeli," prohlásil.

10:52 - Hlavní líčení pokračuje.

10:36 - Berbr skončil první část své výpovědi. Hlavní líčení se přerušuje do 10.45.

10:34 - „Nikdy jsem netušil, že výměna rozhodčích může být trestný čin. Myslím, že do této doby to neví nikdo. Žaloba mi dává za špatně úplně všechno. Abych prošel, musel bych být neviditelný. Lidé jsou někdy dobří, někdy špatní. Vždy je lepší se rozhodnout než neudělat vůbec nic. Obžaloba je napsána jednostranně, což dokresluje zařazení sudího Libora Kovaříka, který nemá s případem nic společného, jen mě měl vykreslit jako strašidelnou postavu," prohlásil Berbr.

10:32 - „Už jenom dva papíry," prohlásil teď směrem k soudci Berbr.

10:30 - „Jediné, co mě napadlo po přečtení obžaloby, je dělat hluchoněmého," vypověděl Berbr.

10:28 - „Grímm řekl, že jsem vše řídil. Podle mě z něj tohle vyjádření vydolovala policie," řekl Berbr.

10:25 - „Ve fotbale je to jako v politice. Před volbami sháníte lidi, kteří vás podpoří. Často jsem byl politickým vyjednavačem, ať už na vnitrostátní úrovní, nebo také třeba mezi FAČR a UEFA. Dosáhl jsem mnoha kompromisů. Bojoval jsem za Čechy a jsem za to trestán," pokračuje Berbr.

10:23 - „Máte představu, v jaké části jste?" dotázal se předseda soudního senátu Žák. „Ještě chvíli," odvětil Berbr. „Jestli bude čas na pauzu," dodal Žák. „Jsem chvíli před pauzou," doplnil jedním dechem Berbr a vyvolal v části soudní síně tichý smích.

10:22 - „Je úplně mimo realitu, mimo fakta, že bych ovlivňoval rozhodčí, jak stojí v obžalobě," zdůraznil Berbr.

10:21 - Berbr vypovídá už přes 70 minut. Zatím se ani jednou nepřeřekl, mluví nahlas a srozumitelně.

10:20 - Odmítl také, že by dokázal poznat rozhodčí, kteří byli náchylní přijímat úplatky. „Kdybych takovou vlastností oplýval, byl bych na předních místech Forbesu."

10:18 - Berbr se vyjadřuje k údajnému zneužití svého dominantního postavení ve fotbale. „Jako velitel máte vždy nějaké postavení, někdy dominantní, někdy nedůstojné, průměrné, někdy úplně k smíchu. Ano, na své pozici jsem rozhodoval, měl jsem nejvíc informací ze všech, které se u mě sbíhaly. Pozitivní i negativní. Ale tvrdit a napsat, že jsem zneužíval své dominantní postavení a nasazoval jsem na utkání rozhodčí, kteří jsou náchylní přijímat úplatky, je strašně jednoduché a upraveno pouze pro vlastní potřebu obžaloby," uvedl.

10:16 - „Moje jméno používalo ve fotbalovém prostřední mnoho lidí, zejména když chtěli něco prosadit, někoho ovlivnit, někoho znervóznět. Sudím jsem říkal, ať si to vždy u mě ověří," konstatoval Berbr.

10:12 - „Za fotbalový život jsem změnil možná 200 rozhodčích v různých funkcích. Rozhodčí se stále mění a budou, je to stále nejvíce emocionální prvek fotbalu. Nedovedu si představit, že kdyby zavolala třeba Sparta, že nechce jistého sudího, že by komise nevyšla vstříc. Takhle komise kryla sama sebe," prohlásil Berbr.

10:10 - „O Vyšehradu jsem nevěděl nic a nikdy jsem se s Romanem Rogozem na toto téma nebavil. Proč? To řeknu později," uvedl Berbr.

10:05 - Berbr říká: „A teď pozor," a pokračuje: „Neexistuje žádný rozhodčí, kterému bych řekl, že má někdo vyhrát. Žádný, kterému bych dal nebo nabídl úplatek. Žádný, který mi dal nebo nabídl úplatek. Žádný klub, který by mi dal nebo nabídl úplatek. Nečinila tak s mým vědomím ani žádná třetí osoba."

10:03 - „Policie proti mně používá, že mi rozhodčí po utkání volali. Ale to bylo normální. Říkali jsme si, co se kde dělo, tím jsme eliminovali kritiku a naštvanost," uvedl Berbr.

10:00 - Berbr promluvil o Slavoji Vyšehrad: „Ano, hrál o postup v roce 2018, rozhodčí byli nasazováni čtyři týdny předem. Nikdy jsem nebyl na utkání Vyšehradu, ale také jsem nechodil na utkání klubů, které hrály o postup nebo sestup. Bylo jasné, že každý by si mou přítomnost vysvětloval, jak chtěl."

9:55 - „Nikdy jsem nezměnil rozhodčího bez konzultace s komisí, neznal jsem nuance a stalo se, že jsem sudímu řekl, že bude pískat, ale nakonec po konzultaci došlo ke změně. U rozhodčích je to jako s hráči. Také jich tým má 22, ale hrát jich může jen 11," pravil Berbr a naznačil, že o nasazování rozhoduje podobně jako u fotbalistů aktuální výkonnost.

9:52 - „Zažil jsem několik způsobů nasazování rozhodčích a musím říct, že nejlepší je ruční. Trenér také nestaví mužstvo podle počítače, mohl by pak jít útočník do brány a naopak. Ale pozor, také trenér nestaví mužstvo měsíc předem, což je důležité si uvědomit," přirovnává Berbr a zároveň prohlásil, že rozhodčí považuje za nejinteligentnější lidi.

9:51 - Berbr dále o rozhodčích: „Hlavně je nutné přijmou fakt, že ve fotbale každý týden nevyvolávají problémy přestupy hráčů, špatné trávníky, nevhodné míče nebo nové účesy hráčů, ale pouze a jen výkony rozhodčích. Připomenu zápas Sparta versus Brno a Daniel Křetínský."

9:46 - Berbr hovoří o změnách v delagacích rozhodčích na zápasy: „Byl to u nás určitý druh prevence. Pokud bychom změnu neudělali, nastával by při sebemenším pochybení problém. Změny rozhodčích během sezony byly naprosto běžné. Během měsíce docházelo k nemocem, zahraničním cestám nebo nechtění ze strany klubů. Změny byly pro nás jedinečný prostředek. Rozhodčí byli ve třech skupinách a třeba se stalo, že sudí ze slabé skupiny byl nasazen na utkání, které se za měsíc stalo třaskavým, třeba soubojem o postup. Ke změně docházelo týden před zápasem, čekalo se, zda sudí nedostane trest nebo něco nezkazí."

9:41 - Berbr o rozhodčích dále říká: „Když to přeložíme do reality. Vidíte jen to, co chcete vidět. Neobjektivnější pohled na rozhodčí mají delegáti svazu." Podle Berbra je obsazování rozhodčích nevděčná a dost náročná práce.

9:39 - „Výkon rozhodčího se nedá změřit, zvážit ani geometricky určit. Proto jsou na výkony rozhodčích různé názory, které jsou především velmi subjektivní," zmínil Berbr.

9:36 - „Profi komise rozhodčích obsazuje rozhodčí přibližně šest dnů před utkáním, tito rozhodčí se neúčastní jiných soutěží. Komise rozhodčích pro Čechy nasazuje sudí přibližně měsíc dopředu," podotkl Berbr s tím, že tento rozdíl Policie ČR nebrala v úvahu. Dodává, že reagovat týden předem změnou sudích na více než 900 utkání v oblasti Čech není možné. "Komise Čechy musela dávat nominace čtyři týdny předem, protože rozhodčí se mezi sebou prolínají v jednotlivých patrech domu. Komise nemohla reagovat na to, co se stalo o uplynulém víkendu," prohlásil Berbr.

9:29 - „Mohu používat vodu?" dotázal se Berbr předsedy soudního senátu Žáka přibližně po patnácti minutách výpovědi. Následně se napil z lahve, kterou má připravenou po své pravé ruce.

9:26 - Berbr mluví o sudích a představuje strukturu FAČR: „Jestliže někdo rozhodčí někdy kontaktoval, tak je to běžné. Jsou to lidé, kteří dělají dobré i špatné věci. Takto to ve fotbale chodí. FAČR není státní instituce, je to spolek, který je sestavený z lidí, kteří mají svá zaměstnání. FAČR si lze představit jako třípatrový dům s garáží nahoře, kde jsou profesionální soutěže. Ve třetím patře je federální vedení, dole okresy. FAČR zahrnuje dva fotbaly – amatérský a profesionální."

Berbr mluví pevným a rozhodným hlasem. Dále vypočítává počet členů, klubů nebo utkání za víkend. Zdůrazňuje rozdíly mezi amatéry a profesionály a stále používá přirovnání ke třípatrovému domu.

9:24 - „Nebyl jsem žádnou hlavou na zařizování výsledků, naopak jsem byl osobou, která dlouhodobě bojovala proti ovlivňování zápasů kvůli sázkám," prohlásil Berbr.

9:20 - Podle obžaloby byli hlavními aktéry kauzy čtyři muži: Roman Berbr, Michal Káník, Tomáš Grímm a Roman Rogoz. Berbr odmítl, že by se spolu všichni čtyři setkávali nebo měli schůzky v nižším počtu.

9:16 - Berbr na úvod: „Odmítám celkově kompletní obžalobu. Na prvním místě odmítám zločineckou organizaci. Ve fotbale neexistovala žádná organizovaná skupina."

9:14 - Berbr zatím není ochotný odpovídat na otázky ohledně osobních poměrů.

9:12 - Začíná Berbrova výpověď. Berbr požádal o stoleček kvůli poznámkám.

9:05 - Z obžalovaných je teď v soudní síni pouze Berbr, ostatní nemůžou být při jeho výpovědi přítomni, pouze jejich obhájci.

8:55 - Roman Berbr dorazil do budovy. S novináři se nebavil. Při cestě do soudní síně upustil tašku, kterou mu pomohla sebrat jedna z reportérek.

8:24 - Zájem médií je dnes větší než včera, hned ráno totiž bude vypovídat Roman Berbr. A zřejmě půjde o několikahodinový monolog.

Dění v soudní síni vám přinášíme zde v postupně aktualizovaném článku. Berbra čeká výslech v 9:00, odpoledne bude následovat Rogoz. Další obžalovaný Michal Káník předstoupí před soud ve čtvrtek v 9:00, Tomáš Grímm pak bude vypovídat ve čtvrtek 18. května, tedy v plánovaném druhém týdnu procesu.

Základní informace – Skandál, jenž otřásl českým fotbalem, vypukl v říjnu 2020. Detektivové z Národní centrály proti organizovanému zločinu tehdy zatýkali na několika místech ČR, nevyjímaje pražského sídla FAČR. Ve vazbě skončili kromě Berbra a Rogoze také rozhodčí Tomáš Grímm a někdejší prvoligový hráč Michal Káník. Všichni se po několika měsících dostali na svobodu.

Podle spisu se kauza týká zmanipulovaní utkání Slavoje Vyšehrad. Tomu se podařilo v sezóně 2018/2019 postoupit z třetí ligy do druhé nejvyšší fotbalové soutěže. A pomoci přitom měli Berbr, Rogoz a údajně podplacení rozhodčí a hráči, jejichž činnost označil státní zástupce jako organizovanou zločineckou skupinu.

„Berbr jako tehdejší místopředseda výkonného výboru FAČR činnost této skupiny řídil a umožňoval její fungování v úmyslu upevnit si vazby, které mu zajišťovaly udržení vlivu a jeho funkce ve FAČR. Za účelem prosazování svých mocenských a ekonomických zájmů ovlivňoval ze svého faktického dominantního postavení ve FAČR nasazování rozhodčích na jednotlivá vybraná utkání podle požadavků obviněného Rogoze," napsal státní zástupce.

Podle obžaloby chtěl Berbr udržet své postavení ve FAČR i za pomoci svého kamaráda Rogoze, jenž znal ve fotbalovém prostředí dost lidí. O nadstandardních vztazích svědčí i familiární označení „taťko" a „synku", která mezi sebou muži používali.

Sportovní manažer Slavoje se měl snažit zajistit co nejlepší výsledky týmu tak, aby postoupil do vyšší soutěže, čímž by zvýšil výnosy, prestiž i hodnotu hráčů. Rogoz tak údajně nabízel rozhodčím peníze, aby svá rozhodnutí přizpůsobili zájmům Vyšehradu. Podle odposlechů Berbr o tomto jednání věděl. „Pravidelně a aktivně s ním pozici týmu Vyšehradu řešil a diskutoval možnosti jejího nekalého vylepšení," konstatoval státní zástupce.

Úplatky rozhodčím se pohybovaly od jednotek tisíc do maximálně 100 tisíc korun za zápas. Jeden z obviněných sudích vypověděl, že nikdo z rozhodčích nechtěl mít Berbra za nepřítele. „Pokud chtěli kariérně postupovat, nesměli si znepřátelit někoho, kdo byl nejmocnějším mužem fotbalu," uvedl. Jestliže by neposlechli, prý jim hrozil trest, a to delegování k méně atraktivním a hůře honorovaným mládežnickým zápasům, nebo dokonce vyřazení z listiny rozhodčích na sezonu.

Pouze jeden z obviněných má statut spolupracujícího. Zbytek svou vinu odmítl. Státní zástupce navrhl pro Berbra a Rogoze nepodmíněné tresty, hrozí jim až 12 let vězení.