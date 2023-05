Berbr a spol. šestý den u soudu: Peníze mi poslal, ale nevím na co

„Odmítáme trestní zodpovědnost za všechny skutky, které jsou nám kladeny za vinu. Stanovisko se nemění. V obžalobě jsme nenašli, že by se naše právnická osoba na jakýchkoliv skutcích, které jsou tam uvedeny, podílela. Proto vinu nadále odmítáme," uvedl na úvod Rösler. Vyšehradu je navržený peněžitý trest 900 tisíc Kč.

Zástupce dále podotkl, že pokud tehdejší sportovní manažer klubu Roman Rogoz uplácel rozhodčí, bylo to bez vědomí majitele Jaroslava Klímy. Soudce Vladimír Žák se dotázal, zda měl Rogoz právo jednat jménem Vyšehradu například s FAČR. Dostalo se mu jasné odpovědi: „To rozhodně ne, ani ve vztahu k jiné asociaci." Také Berbr podle výpovědi vnímal Rogoze jen jako sportovního ředitele a Rösler naopak nevnímá Berbra jako člověka, jenž by z postu místopředsedy FAČR jednal protiprávně a ovlivňoval nasazování rozhodčích či výsledky.

Vyšehrad už dříve na základě rozhodnutí Etické komise FAČR spadl ze třetí ligy do Pražského přeboru. „Trest je drakonický. Znamenalo to zničení A týmu i obrovsky závažné poškození klubu," opakuje. Doplnil, že odvolání podali na Štědrý den. „Je zničená dvacetiletá práce prezidenta klubu Jaroslava Klímy. Ve Vyšehradu zůstali jenom věrní. Naštěstí dětí je tam dost, takže budoucnost je zajištěná," konstatoval Rösler.

„Káník, který žije s mou sestrou, mě poprosil, aby mi poslal nějakou částku, nevěděl jsem, o co jde. Nevím, co bych k tomu měl říct," popisoval Tarkovský. „Jak dlouho jste se znal s panem Káníkem," dotázal se soudce. „Čtyři pět let," odvětil Tarkovský, jenž chce uzavřít dohodu o vině a trestu.