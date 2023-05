Berbr a spol. sedmý den u soudu: Rogoz mluvil zmateně, takové pohádky

Rovněž obviněného funkcionáře Martina Svobodu, jenž měl úplatek nabízet, prý vůbec nezná a poprvé ho spatřila v dubnu právě u plzeňského soudu. Rozhodčího Marka Janocha jsem vídala pouze jako kolegu při společných delegacích, šlo o můj první zápas po mateřské dovolené," prohlásila Štychová a poté už odmítla odpovídat na otázky. Podle obžaloby Svoboda kontaktoval v den duelu hlavního rozhodčího Tomáše Grímma, aby on, Janoch a Štychová za sumu 50 tisíc Kč ovlivnili zápas ve prospěch Brozan. Grímm souhlasil a nabídku zprostředkoval právě Janochovi a Štychové, kteří to přijali. Janoch už dříve u soudu vinu přiznal.

„Nabídku jsem neakceptoval, ani nepřijal, a to z důvodu, že jsem o žádné ani neslyšel. Stejně jako ostatní kolegové. Seděli jsme společně v Pyramidě, těšili jsme se, až to skončí," pravil Musil. Čtveřice si v pyramidě dala kávu. „Po čase jsem přestal Rogoze vnímat. Mluvil zmateně, roztěkaně, byly to takové pohádky. Nedávalo mně to smysl. Vzhledem ke skladbě Rogozových vět jsem po chvíli už jen přemýšlel nad řízením utkání," uvedl Musil s tím, že duel následně řídil spravedlivě a děkovali mu i samotní hráči.