Co si z toho mám vzít? Soudce v kauze s Berbrem řešil nesrovnalosti ve výpovědi svědka

První nesrovnalost nastala, když soudní síní zněly odposlechy z telefonických rozhovorů. Hořejší vždy uvedl, že se podle něj jedná o hlas jeho a bývalého šéfa Vyšehradu Romana Rogoze. „Je to Michal Káník (bývalý fotbalista a s Rogozem a Berbrem jeden z hlavních obžalovaných, pozn. red.),“ upřesnil vždy Žák. V čem tkvěl problém?

Hořejší v prvních minutách svého svědectví řekl: „Nesetkal jsem se, že by někdo mimo struktury klubů chtěl získat informace o nasazení sudích.“ Jenže odposlechy byly právě o tom, že Hořejší z pozice sekretáře sděloval nominace o nasazení na některá utkání. Káník, v minulosti také funkcionář v SK Strakonice 1908, už v té době ve struktuře žádného celku nepůsobil.

„Teď nám říkáte, že volali všichni. Co si z toho máme vzít?“ zeptal se soudce. „Že volali všichni,“ odvětil najednou Hořejší, jenž na úvod své výpovědi například vysvětloval, jak fungovalo nasazování sudích, že nejdříve byla měsíc a půl dopředu připravena první nominace a finální se zveřejnila přes informační systém a veřejně na internetu tak dva až tři týdny předem.

Soudce přehrál dva telefonáty. V prvním se Káník ptal na nasazení sudích na utkání Katovic, ve druhém o půl hodiny později už věděl, kdo je za delegáta. „To bylo normální, měl jsem plachtu už u sebe a vyplňoval do systému,“ vysvětloval Hořejší. Celou věc ještě na závěr okomentoval opět přítomný Berbr: „Také jsem do systému moc nekoukal. Štvalo mě, než jsem to musel naklikat. Bylo otravné se koukat přes internet, radši jsem vzal telefon a zavolal,“ nastínil.