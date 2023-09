Berbr u soudu kritizoval uzavřené dohody o vině a trestu

Berbrovi hrozí za řízení skupiny, uplácení rozhodčích, ovlivňování výsledků, sázkařské činnosti a vyvádění peněz z Plzeňského krajského fotbalového svazu sedm let ve věznici s ostrahou a finanční pokuta 6 milionů korun. Líčení od samého začátku bedlivě sleduje, pravidelně dochází do soudní síně poslouchat výpovědi ostatních obžalovaných či svědků.

„Tím, že někdo spolupracuje, snad má pravdu? Je to přitažené za vlasy,“ divil se v pondělí. Například Grímm prý některé věci řekl jen proto, aby vyšel vstříc státnímu zastupitelství. „Vždyť je to proti přírodě. Chvílemi je pravda blíž k těm, co si dohodu nepřejí. Někteří chtějí mít od všeho pokoj,“ prohlásil a dodal, že minimálně tři již obvinění nebyli o své vině přesvědčeni.

Zmíněná čtveřice prý dohodu podepsala, aby si sama neublížila bez reflektování skutečnosti. Podle Berbra je to začarovaný kruh, jenž nedává smysl. „Připomínám výroky soudu ze třetího jednacího dne v září. Že neodsoudí nikoho, kdo není přesvědčen o své vině a o kom není přesvědčen on. Jsme na začátku procesu, ale nelíbí se mi to, mou důvěru v justici to dost oslabuje.“